Giá xăng dầu hôm nay 25/6: Tiếp đà giảm sâu

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm sâu trong bối cảnh cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có nhiều tín hiệu tích cực. Tâm lý thị trường ngày càng lạc quan và cho rằng rủi ro gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông đang giảm bớt.

Thị trường dầu mỏ đang chuyển trọng tâm từ rủi ro gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông sang triển vọng từ nguồn cung bổ sung từ Iran. Trong ngắn hạn, diễn biến sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tiến độ đàm phán Mỹ - Iran và tốc độ phục hồi xuất khẩu dầu của Iran dưới cơ chế miễn trừ trừng phạt tạm thời. Xu hướng hiện tại cho thấy, áp lực giảm giá vẫn chiếm ưu thế khi nguy cơ gián đoạn nguồn cung tiếp tục hạ nhiệt.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm sâu. (Ảnh minh họa).

Hiện thị trường đang hướng sự chú ý vào tốc độ khôi phục sản lượng và hoạt động xuất khẩu dầu của các nước Trung Đông sau chiến tranh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, khoảng 19 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz trong ngày 23/6. Trên mạng xã hội, ông cũng nhấn mạnh xu hướng giảm của giá dầu như một tín hiệu tích cực đối với thị trường.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tác động của việc nới lỏng trừng phạt đối với Iran chưa tạo ra tác động đáng kể đến nguồn cung trong ngắn hạn.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 18/6, giá xăng E5 RON92 và các loại dầu đồng loạt giảm, trong khi giá xăng E10 RON95-III lần đầu được liên Bộ Tài chính - Công Thương công bố.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 1.206 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 20.126 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 không cao hơn 20.753 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 2.343 đồng/lít, không cao hơn 23.534 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.928 đồng/kg, không cao hơn 16.680 đồng/kg.

Cơ quan điều hành cũng quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 200 đồng/lít; dầu diesel 800 đồng/lít; dầu mazut 650 đồng/kg. Đồng thời không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.