Giá xăng dầu hôm nay 2/7: Tiếp đà giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà giảm, xuống mức thấp nhất 4 tháng trong bối cảnh đàm phán Mỹ - Iran có tín hiệu tích cực, giúp làm dịu lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu.

Giá dầu giảm hơn 1% trong phiên giao dịch thứ Tư, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3, khi những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran giúp xoa dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Diễn biến này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán tại Qatar đã đạt kết quả khả quan.

Phát biểu vào thứ Tư, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang đạt tiến triển rất tốt trong quan hệ với Iran và các cuộc gặp gần đây tại Qatar đã diễn ra thuận lợi.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà giảm. (Ảnh minh họa).

Giới phân tích nhận định: Sự lạc quan đang tăng lên khi ngày càng có nhiều dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Thị trường đang phát tín hiệu rằng khi giai đoạn căng thẳng này qua đi, các nước sẽ đẩy mạnh khai thác và sản lượng dầu toàn cầu có thể đạt mức cao kỷ lục.

Tại Mỹ, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô trong tuần trước giảm 3,8 triệu thùng, xuống còn 408,4 triệu thùng - mức thấp nhất kể từ tháng 9/2018, khi nhu cầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước tăng lên trước kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ (4/7). Tuy nhiên, mức giảm này vẫn thấp hơn dự báo của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát của Reuters, vốn kỳ vọng tồn kho giảm khoảng 4,5 triệu thùng.

Sau 5 tháng liên tiếp nâng dự báo, các chuyên gia đã lần đầu tiên hạ dự báo giá dầu năm 2026 kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát. Kết quả khảo sát của Reuters cho thấy việc eo biển Hormuz mở cửa trở lại đã làm giảm lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu kéo dài.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 1/7, giá xăng E5 RON92 tăng 1.426 đồng/lít không cao hơn 20.785 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III tăng 1.287 đồng/lít , không cao hơn 21.203 đồng/lít.

Gá dầu diesel không thay đổi, giữ mức 21.866 đồng/lít. Giá dầu mazut cũng không thay đổi, giữ mức 15.030 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan chức năng trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước với xăng sinh học là 300 đồng/lít; dầu diesel là 800 đồng/lít; dầu mazut: 800 đồng/kg. Đồng thời không chi sử dụng quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu.

Trước đó, ngày 30/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết cho phép kéo dài hời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay từ ngày 30/6 đến hết ngày 30/9, thêm 3 tháng so với quy định hiện hành.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được thu trở lại từ 1/7, cụ thể xăng khoáng mức 10%, E5 8% và E10 7%.