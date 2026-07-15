Đại biểu Hà Nội truy trách nhiệm để xảy ra úng ngập ở Ciputra, Khai Sơn

(VTC News) -

Ngày 15/7, phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ năm HĐND TP Hà Nội khóa XVII tập trung mổ xẻ hai nhóm vấn đề trọng tâm về an toàn thực phẩm và úng ngập đô thị.

Liên quan trách nhiệm trong quản lý trật tự đô thị, úng ngập, đại biểu Trần Anh Tuấn (Tổ đại biểu số 22) đề nghị lãnh đạo UBND phường Phú Thượng và Bồ Đề trả lời về trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng úng ngập khi thi công công trình ở khu Ciputra, dự án Khai Sơn dẫn đến ngập cục bộ tại địa bàn.

Đại biểu Trần Anh Tuấn đặt câu hỏi chất vấn.

Trả lời nội dung này, đại diện UBND phường Bồ Đề nhận trách nhiệm đối với những tồn tại để xảy ra trên địa bàn và cho biết, sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Về các nội dung liên quan đến dự án Khai Sơn, theo đại diện lãnh đạo UBND phường Bồ Đề, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, UBND phường đã phối hợp với UBND phường Việt Hưng đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư là Công ty Khai Sơn khẩn trương giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại.

Đồng thời, với trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn, UBND phường tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết các nội dung liên quan đến dự án.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Bồ Đề trả lời tại điểm cầu phường Bồ Đề.

Với trách nhiệm khi xảy ra úng ngập tại khu đô thị Ciputra, đại diện UBND phường Phú Thượng cho biết, thực hiện chỉ đạo của thành phố, phường tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục tình trạng úng ngập. Đến nay, cơ bản đã xử lý được các điểm úng cục bộ trên địa bàn.

Nhiều giải pháp xử lý được triển khai như đầu tư hệ thống bể chứa và máy bơm; khơi thông hệ thống cống thoát nước hiện trạng, góp phần tiêu thoát từ các ngõ trong khu dân cư ra trạm bơm...

Thực tế qua các đợt mưa vừa qua, nước mưa được tiêu thoát rất nhanh, cơ bản không còn tình trạng úng ngập trên địa bàn phường.

Đại diện UBND phường Phú Thượng trả lời tại điểm cầu UBND phường.

Đại biểu Trần Hợp Dũng (Tổ đại biểu số 9) cho biết, qua giám sát lĩnh vực thoát nước, tình trạng các khu đô thị “3 không” vẫn kéo dài trong thời gian dài, gồm: không đấu nối hệ thống thoát nước vào hệ thống tập trung, không đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và không bàn giao hạ tầng.

Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Tài chính làm rõ trách nhiệm trong công tác giám sát đầu tư đối với các dự án này.

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, theo quy định của pháp luật về đầu tư, trong quá trình triển khai các dự án khu đô thị, các nhà đầu tư phải thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo tháng, quý, 6 tháng và hằng năm gửi Sở Tài chính - cơ quan đầu mối về giám sát, đánh giá đầu tư.

Trên cơ sở đó, Sở Tài chính thường xuyên đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đối với các dự án chưa hoàn thành hạ tầng, đặc biệt là hệ thống thoát nước, Sở yêu cầu tập trung nguồn lực để hoàn thành theo đúng tiến độ. Tuy nhiên, thực tế tại một số dự án, vẫn còn tình trạng đã hoàn thành các hạng mục nhà ở nhưng chưa đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng thoát nước.

Theo Giám đốc Sở Tài chính, nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư chưa ưu tiên bố trí nguồn lực do các hạng mục hạ tầng không tạo ra hiệu quả kinh tế trực tiếp.

Để khắc phục tình trạng này, Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND TP yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các hạng mục theo cam kết. Trường hợp không điều chỉnh tiến độ hoặc không thực hiện đúng trách nhiệm, thành phố sẽ xem xét áp dụng các biện pháp hạn chế, trong đó có việc không xem xét giao hoặc chấp thuận cho nhà đầu tư tiếp tục thực hiện các dự án khác trên địa bàn.

Sở Tài chính cũng đã có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các cam kết và quy định về đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án.