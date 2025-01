Giá xăng dầu hôm nay 17/1: Quay đầu suy giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Lúc 6h ngày 17/1, giá dầu Brent giảm 0,68 USD, tương đương 0,83%, xuống mức 81,35 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,36 USD, tương đương 1,7%, xuống mức 78,68 USD/thùng.

Giá dầu hôm nay giảm khi lực lượng dân quân Houthi của Yemen dự kiến sẽ ngừng các cuộc tấn công vào tàu ở Biển Đỏ và các nhà đầu tư đang cân nhắc dữ liệu bán lẻ mạnh mẽ của Mỹ.

Các cuộc tấn công đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu, buộc các công ty phải thực hiện những hành trình dài hơn và tốn kém hơn quanh miền Nam châu Phi trong hơn một năm.

John Kilduff, đối tác tại Again Capital ở New York, cho biết: "Sự phát triển của Houthi và lệnh ngừng bắn ở Gaza giúp khu vực này bình tĩnh hơn, giúp giảm bớt gánh nặng an ninh cho giá dầu. Tất cả đều liên quan đến dòng chảy của dầu".

Sự sụt giảm bị hạn chế bởi lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với việc xuất khẩu dầu của Nga sang Ấn Độ và Trung Quốc.

Giá dầu quay đầu giảm. (Ảnh: Reuters).

Vào thứ Ba, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết nhu cầu dầu của nước này sẽ vẫn ổn định ở mức 20,5 triệu thùng mỗi ngày (bpd) vào năm 2025 và 2026, với sản lượng dầu trong nước lên 13,55 triệu thùng/ngày, tăng so với dự báo trước đó của cơ quan này là 13,52 triệu thùng/ngày cho năm nay.

Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao của Price Futures Group, cho biết thị trường đang dự đoán triển vọng năng lượng ngắn hạn của EIA để xem liệu mức tăng nguồn cung dự kiến có bị đảo ngược hay không.

Giá xăng dầu trong nước

Ở kỳ điều hành ngày 16/1, giá xăng E5 RON92 tăng 319 đồng/lít, không cao hơn 20.750 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 201 đồng/lít, không cao hơn 21.220 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng: Dầu diesel tăng 539 đồng/lít, không cao hơn 19.782 đồng/lít; dầu hỏa tăng 462 đồng/lít, lên 19.706 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 999 đồng/kg, không cao hơn 17.181 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn đối với tất cả các mặt hàng.

Đây là lần thứ ba liên tiếp giá xăng dầu tăng kể từ đầu năm mới 2025 đến nay.