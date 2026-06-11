Giá xăng, dầu đồng loạt giảm

(VTC News) -

Chiều 11/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 452 đồng/lít, không cao hơn 21.332 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 989 đồng/lít, không cao hơn 25.877 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.037 đồng/kg, không cao hơn 18.608 đồng/kg.

Trong khi đó, giá xăng E10 được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex niêm yết như sau: Xăng E10 RON95-III: 22.060 đồng/lít (vùng I), 22.500 đồng/lít (vùng 2). Trong khi đó, giá xăng E10 RON95-V tương ứng là 22.960 đồng/lít và 23.410 đồng/lít.

Mức giá này đã giảm khoảng gần 300 đồng/lít so với giá bán tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất vào ngày 4/6.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: Xăng sinh học: 100 đồng/lít; dầu diesel 200 đồng/lít; dầu mazut 200 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng, dầu hôm nay đồng loạt giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: diễn biến kéo dài của cuộc đàm phán chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran; căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông khi Mỹ và Iran tiếp tục tấn công qua lại nhau, Iran và Israel tấn công nhau nhưng sau đó tuyên bố chấm dứt; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 4/6/2026 và kỳ điều hành ngày 11/6/2026 là: 116,396 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,372 USD/thùng); 139,578 USD/thùng dầu diesel (giảm 2,312 USD/thùng); 614,546 USD/tấn dầu mazut (giảm 25,477 USD/tấn, tương đương giảm 3,98%).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 11/6/2026 được niêm yết như: Thái Lan: 34.560 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 30.743 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 37.560 đồng/lít; Trung Quốc: 33.948 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 21.332 đồng/lít.

Về giá dầu, hiện Thái Lan là 33.505 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.033 đồng/lít; Lào: 33.144 đồng/lít; Trung Quốc: 30.893 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 25.877 đồng/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.