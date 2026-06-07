Giá xăng dầu hôm nay 7/6: Tiếp tục đi xuống

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu giảm khi giới đầu tư kỳ vọng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran sớm hạ nhiệt, qua đó mở đường cho việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Tâm lý lạc quan này xuất hiện sau khi Israel và Lebanon đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Israel và Lebanon cho biết, hai bên đã nhất trí triển khai lệnh ngừng bắn, điều này làm dấy lên hy vọng về một thỏa thuận giữa Washington và Tehran. Trước đó, Iran từng tuyên bố bất kỳ thỏa thuận nào cũng phụ thuộc một phần vào việc chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah.

“Thông tin Israel và Lebanon đạt thỏa thuận mới nhất đã làm suy yếu hoàn toàn các yếu tố hỗ trợ đà tăng giá dầu”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital nhận định.

Giá dầu tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Reuters).

Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial cho rằng, giá dầu đang đảo chiều và xóa sạch đà tăng của phiên trước sau thông tin Israel và Lebanon đạt được thỏa thuận hòa bình, qua đó tạo điều kiện để các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục được nối lại.

Ông cũng lưu ý, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn gần như đình trệ. Tuy nhiên, một số tàu đã bắt đầu di chuyển trở lại gần Vịnh Ba Tư, điều này có thể là tín hiệu cho thấy tuyến đường biển chiến lược này sẽ sớm được mở cửa trở lại.

Dù giá dầu giảm mạnh, một số chuyên gia vẫn cho rằng rủi ro nguồn cung chưa hoàn toàn biến mất.

Theo ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, “giá dầu nhiều khả năng vẫn có xu hướng tăng nếu dòng chảy nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn”.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 4/6, giá xăng E5 RON92 giảm 1.474 đồng/lít, không cao hơn 21.784 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 785 đồng/lít, không cao hơn 26.866 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 797 đồng/kg, không cao hơn 19.645 đồng/kg.

Trong khi đó, giá xăng E10 được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) niêm yết như sau: xăng E10 RON95-V: 23.230 đồng/lít (vùng 1) và 23.690 (vùng 2); xăng E10 RON95-III là 22.330 đồng/lít (vùng 1) và 22.770 đồng/lít (vùng 2).

Như vậy, giá xăng E10 RON95-V và xăng E10 RON95-III cùng giảm 1.330 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 500 đồng/lít; dầu diesel 300 đồng/lít; dầu mazut 300 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.