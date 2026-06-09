(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Cuộc xung đột kéo dài hơn 100 ngày qua tại Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng mạnh. So với thời điểm trước khi giao tranh nổ ra, giá dầu Brent tăng hơn 31%, còn giá dầu WTI tăng khoảng 37%. Trong tháng 4, giá dầu Brent có lúc vượt mức 126 USD/thùng.

Giá dầu đã có lúc tăng hơn 5% sau khi các đợt không kích mới của Israel nhằm vào Iran và các cuộc tấn công tại Lebanon làm giảm hy vọng về khả năng cuộc chiến tại Trung Đông sẽ sớm kết thúc.

Giá xăng dầu hôm nay 9/6 tiếp tục tăng.

Theo giới phân tích, các cuộc tấn công khiến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz có thể tiếp tục bị hạn chế trong thời gian dài hơn dự kiến.

Cũng trong ngày 8/6, truyền thông dẫn lời Đại sứ Iran tại Moscow cho biết eo biển Hormuz vẫn sẽ mở cửa, nhưng việc lưu thông phải tuân theo các điều kiện do Iran và Oman đặt ra, bao gồm cả việc thu phí.

“Đối với thị trường, điều tích cực nhất lúc này là một thỏa thuận tạm thời giúp giảm rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu và hạ nhiệt xung đột, qua đó duy trì sự ổn định trong ngắn hạn dù các mâu thuẫn cốt lõi chưa được giải quyết”, ông Erik Meyersson, chiến lược gia trưởng về thị trường mới nổi tại ngân hàng SEB của Thụy Điển, nhận định.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 4/6, giá xăng E5 RON92 giảm 1.474 đồng/lít, không cao hơn 21.784 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 785 đồng/lít, không cao hơn 26.866 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 797 đồng/kg, không cao hơn 19.645 đồng/kg.

Trong khi đó, giá xăng E10 được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) niêm yết như sau: xăng E10 RON95-V: 23.230 đồng/lít (vùng 1) và 23.690 (vùng 2); xăng E10 RON95-III là 22.330 đồng/lít (vùng 1) và 22.770 đồng/lít (vùng 2).

Như vậy, giá xăng E10 RON95-V và xăng E10 RON95-III cùng giảm 1.330 đồng/lit.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 500 đồng/lít; dầu diesel 300 đồng/lít; dầu mazut 300 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.