(VTC News) -

Kim cương tự nhiên cần hàng tỷ năm để hình thành dưới áp lực và nhiệt độ cực lớn ở sâu dưới lòng đất 140 - 200km. Tại đây, nhiệt độ khoảng 900 - 1.300°C cùng áp suất cực lớn, khiến các nguyên tử carbon liên kết thành mạng tinh thể kim cương. Những tinh thể này phát triển chậm suốt hàng triệu năm.

Trong khi đó, kim cương tổng hợp (hay còn gọi kim cương nhân tạo) được sản xuất nhanh hơn nhiều. Được nghiên cứu và phát triển trong nhiều thập kỷ, công nghệ sản xuất kim cương nhân tạo hiện đã đạt được những bước tiến đáng kể.

Kim cương nhân tạo được tạo ra thế nào?

Kim cương nhân tạo được “nuôi” trong phòng thí nghiệm. (Ảnh: Lighthouse)

2 giáo sư Tracey Rushmer và Rich Mildren thuộc Đại học Macquarie (Australia) cho biết, hiện có hai công nghệ chính để sản xuất kim cương nhân tạo là HPHT (High Pressure High Temperature) và CVD (Chemical Vapor Deposition). Mỗi phương pháp đều được thiết kế để mô phỏng các điều kiện tự nhiên hình thành kim cương, nhưng thực hiện theo những cách khác nhau.

Phương pháp lắng đọng hơi hóa học (CVD)

Kim cương CVD là kim cương nhân tạo được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Phương pháp CVD sử dụng hỗn hợp khí methane và hydro trong buồng chân không.

Khi buồng được nung nóng đến một nhiệt độ nhất định, các phân tử khí bị phân hủy và các lớp carbon kết tinh lắng đọng lên bề mặt mầm kim cương, hình thành từng lớp tinh thể liên tiếp. Quá trình này được lặp lại nhiều lần để tạo thành khối kim cương có độ dày vài milimet hoặc lớn hơn.

Phương pháp áp suất cao, nhiệt độ cao (HPHT)

Ở phương pháp này, kim cương tổng hợp được tạo ra bằng cách mô phỏng quá trình tự nhiên hình thành kim cương sâu trong lớp vỏ Trái đất. Các nhà khoa học đặt một mảnh kim cương rất nhỏ làm “mầm” vào môi trường giàu carbon, sau đó tạo điều kiện áp suất cao (khoảng 5-6 GPa) và nhiệt độ cực cao (1.300 - 1.600°C).

Dưới tác động của nhiệt độ và áp suất cao, các nguyên tử carbon kết tinh quanh mầm kim cương, giúp tinh thể phát triển với tốc độ khoảng 1mm mỗi ngày. Sau khi thu được viên kim cương mới, một phần nhỏ tiếp tục được cắt ra làm mầm cho các chu kỳ sản xuất tiếp theo.

Kim cương nhân tạo rẻ hơn nhiều kim cương tự nhiên. (Ảnh: Brilliantearth)

Cả hai phương pháp đều cho phép kiểm soát chính xác quá trình phát triển, tạo ra những viên kim cương nhân tạo chất lượng cao, giống hệt kim cương tự nhiên.

Về cấu trúc tinh thể, thành phần hóa học và hầu hết tính chất vật lý, kim cương nhân tạo gần như tương đương kim cương tự nhiên. Do đó, việc phân biệt 2 loại bằng mắt thường hoặc kính lúp của thợ kim hoàn rất khó.

Kim cương nhân tạo thường rẻ hơn nhiều so với kim cương tự nhiên. Trong nhiều trường hợp, kim cương tổng hợp rẻ hơn tới 80% do không phụ thuộc về nguồn cung và không phát sinh chi phí khai thác cao như kim cương tự nhiên.