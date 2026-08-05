Tổng thống Trump: Mỹ - Iran đang 'đàm phán rất tốt'

(VTC News) -

Hôm 4/8 (giờ địa phương), phát biểu trên chương trình “@Night” của Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Họ đã đàm phán cả ngày. Eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa trở lại. Nếu họ lại rút lui, họ sẽ phải trả giá rất đắt”.

Ông Trump thường xuyên dọa tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nếu Tehran không đạt được thỏa thuận, rồi lại viện dẫn những tiến triển trong cuộc đàm phán vốn có cho đến nay vẫn chưa chấm dứt được tình trạng thù địch.

Tổng thống Trump. (Ảnh: AP)

Trước đó, Axios đưa tin Mỹ và Iran đang tiến gần đến thỏa thuận tạm thời để mở lại eo biển Hormuz với sự đồng ý của Oman, quốc gia kiểm soát một phần tuyến đường thủy này. Bản báo cáo xác nhận Washington đang hướng tới việc đưa ra thông báo vào 5/8 (giờ địa phương).

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran thông tin thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz, nơi thường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng thế giới sẽ bị trì hoãn đến “chừng nào Mỹ còn tiếp tục đe dọa Iran”.

Iran chặn hầu hết hoạt động giao thông qua eo biển Hormuz, trong khi Washington duy trì lệnh phong tỏa đối với hoạt động vận chuyển và cảng liên quan đến Iran.

Trong khi đó, Qatar cho biết nhà trung gian đang đạt được tiến triển trong nỗ lực chấm dứt xung đột, ngay cả sau khi Tehran phủ nhận việc cuộc đàm phán đang diễn ra.

Theo thông báo từ văn phòng Quốc vương Qatar, Tổng thống Trump và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani thảo luận về những nỗ lực thu hẹp khác biệt giữa Washington và Tehran cũng như cải thiện triển vọng đạt được giải pháp lâu dài trong cuộc điện đàm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei thông tin thêm cuộc đàm phán với Oman về việc vận chuyển hàng hải qua eo biển đang diễn ra tích cực và tiếp tục, tập trung vào việc thiết lập tuyến đường vận chuyển an toàn. Ông Baghaei nói tuyến đường đang được đàm phán nhằm đảm bảo chủ quyền và an ninh quốc gia của cả Iran và Oman.

Hiện tại, giá dầu giảm và thị trường chứng khoán tăng mạnh trong phiên giao dịch tại châu Á, sau khi Phố Wall đạt mức cao kỷ lục nhờ hy vọng thỏa thuận có thể sớm đạt được để khôi phục giao thông qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa.