Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Sửa đổi Điều lệ Đảng phải lấy hiệu quả tổ chức và sự phục vụ Nhân dân làm thước đo

Sáng 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng họp phiên thứ Nhất để cho ý kiến về kế hoạch, định hướng triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Chủ trì phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu: Đưa chuyển đổi số và kiểm soát quyền lực vào nội dung nghiên cứu sửa đổi Điều lệ Đảng. Sửa Điều lệ Đảng không tính bằng số chương điều, mà bằng sức mạnh của bộ máy và niềm tin của Nhân dân.

Toàn cảnh phiên họp Ban Chỉ đạo.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá, Điều lệ Đảng là văn kiện chính trị, pháp lý cơ bản về tổ chức và hoạt động của Đảng; cụ thể hóa Cương lĩnh về nguyên tắc tổ chức, chế độ vận hành, quyền và trách nhiệm của đảng viên, kiểm tra, giám sát và kỷ luật. Sửa đổi Điều lệ không phải là chỉnh lý kỹ thuật mà là tổng kết thực tiễn xây dựng Đảng, phát triển lý luận về Đảng cầm quyền và hoàn thiện thể chế lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới, yêu cầu mới.

Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng hiện hành vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên, thực tiễn đã thay đổi lớn: Mô hình tổ chức của hệ thống chính trị đã có những điều chỉnh, không gian phát triển được hoạch định lại, không tổ chức cấp huyện; chính quyền địa phương vận hành theo 2 cấp; hình thành mô hình tổ chức đảng với một số điều chỉnh mới; kết thúc hoạt động của đảng đoàn, ban cán sự đảng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số. Yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền, đổi mới quản trị quốc gia, phát triển khoa học, công nghệ và kiểm soát quyền lực cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tổng kết, nghiên cứu, đổi mới.

Sau khi nghe báo cáo, định hướng triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và các ý kiến phát biểu trao đổi, kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, xác đáng của Ban Chỉ đạo. Đồng thời, giao Ban Tổ chức Trung ương - Cơ quan Thường trực - tiếp thu đầy đủ; chắt lọc vấn đề đã rõ, tổng hợp trung thực nội dung còn khác nhau; khẩn trương hoàn thiện các văn bản để triển khai.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, những nội dung cơ bản của Điều lệ hiện hành vẫn còn nguyên giá trị. Vì vậy, không đặt trước kết luận phải sửa nhiều hay ít, nhưng cũng không né tránh vấn đề mới do sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số đặt ra.

Mục tiêu là xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, chặt chẽ, ngắn gọn, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài; làm cho tổ chức mạnh hơn, bộ máy thông suốt hơn, trách nhiệm rõ hơn, quyền lực được kiểm soát tốt hơn, chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng cao hơn, quan hệ giữa Đảng với Nhân dân chặt chẽ hơn.

“Phải phân định rõ: Điều lệ quy định vấn đề cơ bản, thuộc bản chất, nguyên tắc, ổn định lâu dài và thuộc thẩm quyền của Đại hội; Quy định thi hành cụ thể hóa mô hình, thẩm quyền, nội dung cần áp dụng thống nhất; Hướng dẫn làm rõ quy trình, nghiệp vụ. Không đưa vào Điều lệ những nội dung quá chi tiết, thường xuyên biến động; cũng không để vấn đề cơ bản, đã đủ độ chín tiếp tục phân tán ở nhiều văn bản. Mỗi đề xuất phải trả lời rõ: Thực tiễn đặt ra vấn đề gì? Nguyên nhân nằm ở đâu? Tại sao phải sửa ở cấp Điều lệ? Có những phương án nào? Tác động và điều kiện thực hiện ra sao? Thước đo không phải sửa bao nhiêu chương, bao nhiêu điều, mà là tổ chức có mạnh hơn, bộ máy có thông suốt hơn, trách nhiệm có rõ hơn, quyền lực có được kiểm soát tốt hơn, cán bộ, đảng viên có gần dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn hay không?”,Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vấn đề.

Đại biểu dự cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung tổng kết, nghiên cứu 4 nhóm nội dung lớn gồm: Những vấn đề cơ bản về Đảng, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng và mối quan hệ với nhân dân; Hệ thống tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng trong mô hình mới; Kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và kiểm soát quyền lực; Chuyển đổi số, các lĩnh vực đặc thù và kỹ thuật của Điều lệ.

Trong đó, chuyển đổi số phải nâng cao chất lượng quản lý tổ chức, đảng viên và điều hành. Nghiên cứu nguyên tắc về định danh, xác thực, khai thác, lưu trữ, bảo vệ dữ liệu; điều kiện sinh hoạt, biểu quyết và quản lý trên môi trường số. Bảo đảm bí mật của Đảng, an toàn dữ liệu; công nghệ không thay thế sinh hoạt chính trị, tự phê bình, phê bình và trách nhiệm cá nhân. Trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và kiểm soát quyền lực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là phương thức lãnh đạo quan trọng, cơ chế để Đảng tự chỉnh đốn, giữ vững kỷ luật và kiểm soát quyền lực. Rà soát thẩm quyền kiểm tra, giám sát, kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại trong mô hình mới; làm rõ quan hệ giữa cấp ủy với ủy ban kiểm tra, giữa cấp trên với cấp dưới; không chồng chéo và cũng không để khoảng trống quyền lực.

“Chuyển mạnh từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo và giám sát từ sớm; kịp thời chấn chỉnh suy thoái, ”tự diễn biến“, ”tự chuyển hóa“, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bảo đảm đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính và pháp luật; kỷ luật nghiêm minh nhưng khách quan, công bằng, đúng thẩm quyền, đúng quy trình. Đề xuất về thẩm quyền, hình thức kỷ luật và nhiệm vụ mới của ủy ban kiểm tra phải được đánh giá kỹ về căn cứ, bộ máy, nguồn lực và cơ chế kiểm soát; không giao thêm nhiệm vụ khi chưa rõ điều kiện thực hiện”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, mỗi thành viên Ban Chỉ đạo phải có nhiệm vụ, sản phẩm và thời hạn cụ thể; trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, phản biện, không khoán trắng cho cơ quan giúp việc. Thực hiện nghiêm nguyên tắc “sáu rõ”; một việc có một đầu mối chịu trách nhiệm chính. Không vì tiến độ mà hạ thấp chất lượng; cũng không lấy lý do thận trọng để kéo dài công việc. Vấn đề lớn, phức tạp hoặc còn ý kiến khác nhau phải kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo; không dồn việc, dồn bất đồng đến giai đoạn cuối.

Đặc biệt, mỗi đề xuất phải trả lời: có làm cho Đảng vững mạnh hơn, tổ chức thông suốt hơn, trách nhiệm rõ hơn, quyền lực được kiểm soát tốt hơn, cán bộ, đảng viên gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn… thì tiếp tục nghiên cứu.

Với tinh thần nói ít, làm nhiều, làm đến cùng; lấy sản phẩm và hiệu quả làm thước đo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Ban Chỉ đạo sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chuẩn bị dự thảo Điều lệ có chất lượng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với Nhân dân, đủ sức lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên mới.