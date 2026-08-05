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Cụ ông 74 tuổi gửi đơn đòi vợ cũ chia đất sau 26 năm ly hôn Sau 26 năm ly hôn, cụ ông kiện vợ cũ đòi chia một nửa mảnh đất rộng hơn 561m2, dù trước đó chính tay ông đã ký giấy nhường.

Coex xả hàng hè đón mùa tựu trường: Mua thêm tiết kiệm thêm, giảm đến 50% MediaMart triển khai chương trình “Coex xả hàng hè đón mùa tựu trường” với thông điệp “Mua thêm, tiết kiệm thêm”, mang đến hàng loạt sản phẩm giảm giá sâu đến 50%.

BIDV và những giải pháp trợ lực công nghệ, tài chính Hòa cùng khí thế bứt tốc của chiến dịch "100 ngày chuyển đổi số" trên toàn địa bàn Thủ đô, BIDV triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi số và tín dụng quy mô lớn.

Khởi tố ca sĩ và Giám đốc công ty truyền thông Unicorn hợp tác với BH Media Ca sĩ Nguyễn Thị Hiền, chủ kênh YouTube Phương Diễm Huyền và Nguyễn Thành Hiệp - Giám đốc Công ty truyền thông Unicorn bị khởi tố về hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Bộ Y tế yêu cầu Shopee, Lazada ngừng bán sản phẩm hỗ trợ giảm cân Slimaura Care x3 Bộ Y tế yêu cầu Shopee, Lazada và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số ngừng kinh doanh, gỡ bỏ sản phẩm thực phẩm Slimaura Care x3 do vi phạm quy định

5 ứng dụng buộc người dùng vận động trước khi được lướt mạng xã hội Các ứng dụng sẽ giúp người dùng hạn chế sử dụng mạng xã hội khi chưa thực hiện đủ số bước chân, vận động theo yêu cầu.

Quy định 207: Siết kiểm soát quyền lực, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm Quy định 207 về những điều đảng viên không được làm giúp siết kiểm soát quyền lực, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Sau 2 thập kỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy giờ ra sao? Dù đăng quang đã 20 năm và từ lâu không còn hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực giải trí, thông tin về Hoa hậu Mai Phương Thúy vẫn luôn được khán giả đặc biệt quan tâm.

Bất ngờ phải dự bị cho Đình Bắc, Xuân Son nói 'tôn trọng HLV' Tiền đạo Nguyễn Xuân Son bày tỏ rằng anh và tất cả mọi người nên tôn trọng quyết định chuyên môn của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Quảng Ngãi: 1 tuần, tìm thấy 9 hài cốt liệt sĩ ở Đăk Pék Từ ngày 29/7 đến ngày 4/8, lực lượng chức năng tìm thấy và quy tập 9 hài cốt liệt sĩ ở xã Đăk Pék.

Thí sinh THPT chuyên Tuyên Quang có được đăng ký xét tuyển trường công an? Theo Đại tá Trần Hồng Quang, các thí sinh đăng ký vào trường công an nếu hệ thống đang ở trái thái ‘chưa đủ điều kiện’ thì chưa xét tuyển.

VinFast Evo Lite thành xe du lịch 'hot', du khách nhìn là thích Không yêu cầu giấy phép lái xe, hỗ trợ đổi pin nhanh, VinFast Evo Lite không chỉ thu hút học sinh, sinh viên mà còn thu hút khách du lịch, các cơ sở cho thuê xe máy.

Thị trường ô tô giảm giá mạnh trước tháng Ngâu, đại lý tung ưu đãi khủng Hàng loạt hãng và đại lý xe đua nhau tung gói ưu đãi mua ô tô "khủng" gồm giảm tiền mặt trực tiếp, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ nhằm kích cầu tiêu dùng.

Xe đạp máy Pháp hơn 60 năm tuổi có giá đắt ngang xe ga Vespa Từng là phương tiện quen thuộc tại châu Âu, xe đạp máy Mobylette nay trở thành món đồ sưu tầm có giá trị.