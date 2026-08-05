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Xuất bản ngày 05/08/2026 03:44 PM
Xuất bản ngày 05/08/2026 03:44 PM

Cụ ông 74 tuổi gửi đơn đòi vợ cũ chia đất sau 26 năm ly hôn

(VTC News) -

Sau 26 năm ly hôn, cụ ông kiện vợ cũ đòi chia một nửa mảnh đất rộng hơn 561m2, dù trước đó chính tay ông đã ký giấy nhường.

VTC News
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