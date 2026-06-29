Giá vàng hôm nay 29/6: Quay đầu đi xuống

(VTC News) -

Giá vàng suy giảm sau khi chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tháng 5 cho thấy, lạm phát tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống 215.000, củng cố quan điểm rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn còn ít dư địa để nới lỏng chính sách.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện định giá khoảng 60% khả năng Cục Dự trữ liên bàng Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 9, giảm so với mức kỳ vọng trước đó là 64%.

Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, giá vàng tiếp tục chịu áp lực khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên. Việc Fed ưu tiên kiểm soát lạm phát khiến thị trường gia tăng kỳ vọng sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất trước cuối năm, qua đó làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng.

Giá vàng hôm nay quay đầu đi xuống. (Ảnh: Minh Đức).

Bên cạnh đó, đà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ, được hỗ trợ bởi làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), cũng góp phần thu hút dòng vốn vào các tài sản định giá bằng USD, tạo thêm sức ép đối với vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 29/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng (mua) - 148,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng (mua) - 148,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức4.066 USD/ounce, giảm 22 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh khi liên tiếp đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Một số chuyên gia cảnh báo nếu mốc 4.000 USD/ounce bị xuyên thủng, thị trường có thể thiếu các vùng hỗ trợ kỹ thuật đáng kể trong ngắn hạn.

Nhóm phân tích của Ngân hàng ING (Hà Lan) hạ dự báo giá năm nay về trung bình 4.300 USD trong quý III và 4.600 USD trong quý IV, lần lượt thấp hơn mức 4.850 USD và 5.000 USD đưa ra trước đó.

Theo Kitco News, nhóm nghiên cứu hàng hóa của Citigroup cũng hạ mục tiêu giá vàng trong 3 tháng từ 4.300 USD xuống 4.000 USD. Nhóm này cho rằng vàng đang đối mặt nhiều áp lực như lợi suất thực ổn định trở lại và đồng USD mạnh hơn trong ngắn hạn.

Các nhà phân tích cũng lưu ý nhu cầu vàng vật chất từ các ngân hàng trung ương và dòng tiền chảy vào các quỹ ETF vàng chậm lại, khiến kim loại quý mất bớt động lực tăng.

Dù vậy, dự báo dài hạn của Citigroup chưa thay đổi. Nhóm này vẫn đặt mục tiêu giá vàng trong 6-12 tháng ở mức 4.500 USD/ounce, với điều kiện Fed chuyển sang chính sách tiền tệ nới lỏng hoặc căng thẳng địa chính trị gia tăng.