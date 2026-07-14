Tin mới

Giá vàng biến động khó lường: Bứt phá lên 4.800 USD hay về mốc 3.600 USD/ounce? Thị trường vàng đứng trước những dự báo trái ngược, có chuyên gia tin rằng giá vàng sớm bứt phá lên 4.800 USD/ounce, cũng có ý kiến cho rằng vàng về 3.600 USD/ounce.

Mỹ quyết phá hệ thống đường hầm phòng thủ dưới lòng đất của Iran Tổng thống Mỹ Donald Trump đe doạ phá huỷ núi Pickaxe, nằm gần cơ sở làm giàu uranium Natanz bị hư hại nặng nề của Iran.

Cách nấu canh rau má ngọt mát, không bị đắng Canh rau má có vị thanh mát và nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu chế biến không đúng cách rất dễ bị đắng.

Lâm Sơn sẵn sàng chào đón du khách đến Lễ hội trái cây, ẩm thực lần II 2026 Lễ hội trái cây, ẩm thực xã Lâm Sơn lần II 2026 quy tụ nhiều nghệ sĩ biểu diễn, cùng chuỗi hoạt động quảng bá nông sản, ẩm thực, du lịch đa dạng cho du khách.

Iran tuyên bố càn quét loạt mục tiêu Mỹ tại Trung Đông Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào cơ sở quân sự của Mỹ ở Kuwait bằng máy bay không người lái và bắn tên lửa hành trình vào tàu hải quân.

Rita Võ kỷ niệm 20 năm hợp tác cùng Kohler, công bố chiến lược đầu tư đa ngành Tập đoàn Rita Võ vừa chính thức tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn Kohler tại Việt Nam.

Nhận định, dự đoán tỷ số Pháp vs Tây Ban Nha: Mbappe, Yamal xuyên phá Nhận định Pháp vs Tây Ban Nha, bán kết World Cup 2026 (2h ngày 15/7): Phân tích phong độ, lực lượng, đội hình dự kiến và dự đoán tỷ số trận Pháp đấu với Tây Ban Nha.

Video: Khoảnh khắc xe đầu kéo lao như bay qua đèn đỏ giữa trời mưa Bất chấp trời mưa, mặt đường trơn trượt và điều khiển phương tiện có tải trọng lớn, tài xế xe đầu kéo vẫn lao qua nút giao khi đèn tín hiệu đã chuyển đỏ.

Chuyên gia: Nghị quyết 10 là bước chuyển tư duy sang công nghệ cao Các chuyên gia cho rằng Nghị quyết 10 chuyển chiến lược từ tư duy "thu hút vốn" sang phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn FDI hiện đại, chất lượng và bền vững.

5 dịch vụ bản đồ phổ biến cho tài xế Việt Ứng dụng bản đồ không còn là công cụ chỉ đường mà đã trở thành trợ lý hành trình quyết định trải nghiệm di chuyển của không ít người lái xe tại Việt Nam.

Công nghệ 14/7: Trí tuệ nhân tạo Siri đang trở thành công cụ đa năng của Apple Siri giờ đây có thể trò chuyện tự nhiên, hiểu ngữ cảnh cá nhân và tích hợp sâu với các ứng dụng, hứa hẹn thay đổi cách người dùng tương tác với iPhone, iPad và Mac.

Ngành STEM cán mốc hơn 2 triệu nguyện vọng trước ngày chót đăng ký xét tuyển Tính đến chiều 13/7, các ngành STEM thu hút hơn 2 triệu nguyện vọng xét tuyển khi thí sinh chỉ còn một ngày để đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đại học 2026.

Ra máu suốt 3 tháng, phát hiện thai 16 tuần kèm biến chứng nguy hiểm Người phụ nữ 41 tuổi ra máu âm đạo suốt 3 tháng nhưng không biết mang thai, đến khi siêu âm mới phát hiện biến chứng rau cài răng lược từ tuần 16.

Ý nghĩa của tên gọi đèo Hải Vân Cái tên đèo Hải Vân không chỉ mang vẻ mỹ lệ của biển và mây, mà đằng sau đó là những nét đặc biệt về khí hậu và cả chiều sâu lịch sử.