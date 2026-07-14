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Xuất bản ngày 14/07/2026 09:10 AM
Xuất bản ngày 14/07/2026 09:10 AM

Giá vàng biến động khó lường: Bứt phá lên 4.800 USD hay về mốc 3.600 USD/ounce?

(VTC News) -

Thị trường vàng đứng trước những dự báo trái ngược, có chuyên gia tin rằng giá vàng sớm bứt phá lên 4.800 USD/ounce, cũng có ý kiến cho rằng vàng về 3.600 USD/ounce.

VTC News
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