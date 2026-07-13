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Vì sao người Mỹ có những suất ăn 'siêu to khổng lồ'? Người Mỹ nổi tiếng thế giới với những suất ăn "siêu to khổng lồ", không phải do họ ăn khỏe hơn các quốc gia khác.

TS Bùi Ngọc Sơn: Vì sao giá vàng khó giảm trong nửa cuối năm 2026? TS Bùi Ngọc Sơn phân tích những biến số quan trọng như chính sách lãi suất của Fed, căng thẳng địa chính trị... chi phối thị trường vàng toàn cầu.

Nam kế toán mắc căn bệnh đang 'bủa vây' dân văn phòng Nam kế toán 33 tuổi phải nhập viện trong tình trạng không thể tự đi lại vì thoát vị đĩa đệm nặng, gióng lên cảnh báo bệnh cột sống đang trẻ hóa.

Cháy quán bar ở Bangkok, ít nhất 27 người thiệt mạng Ít nhất 27 người thiệt mạng và 63 người bị thương, trong đó 22 người nguy kịch, sau vụ hỏa hoạn tại quán bar nổi tiếng ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào đêm 12/7.

Cận cảnh hiện trường UAV của Iran 'xé toạc' hệ thống HIMARS Mỹ Hãng thông tấn Fars đưa tin, loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran phá hủy một số hệ thống phóng tên lửa HIMARS của Mỹ tại Kuwait.

Iran mở rộng tấn công vào vùng Vịnh, tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào cơ sở quân sự của Mỹ tại một số quốc gia bên kia Vịnh Ba Tư và xác nhận đóng cửa eo biển Hormuz.

Nàng KOL triệu người theo dõi: 'Tu tập sẽ kiếm tiền gấp 10 lần' Nổi tiếng với loạt video làm đẹp triệu view, cô nàng gen Z Hoàng Minh Ngọc tiết lộ việc tu tập giúp cô kiếm tiền gấp 10 lần do có nhiều năng lượng để tạo ra giá trị.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP.HCM những năm gần đây tăng giảm thế nào? Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM những năm qua tăng giảm ra sao, mời quý phụ huynh và học sinh cùng tham khảo.

1 cây vàng 9999 PNJ hôm nay 13/7/2026 giá bao nhiêu? Cập nhật chi tiết giá vàng tại PNJ, giá 1 cây vàng 9999 tại PNJ hôm nay 13/7/2026.

Tin xe 13/7: Avatr 11 xuất hiện ở Hà Nội, Hyundai Palisade có bản Black Ink SUV điện Avatr 11 lần đầu xuất hiện tại Hà Nội, Honda Ryden 160 lộ diện tại Đông Nam Á, Hyundai Palisade bổ sung phiên bản Black Ink với hệ truyền động hybrid.

'Ca thần' của Tứ đại thiên vương: Nổi tiếng chiều vợ, U70 vẫn chạy show trả nợ Là một trong những ngôi sao huyền thoại của Hong Kong (Trung Quốc), Trương Học Hữu đến nay vẫn giữ được sức hút với khán giả.

Mỹ mở đợt tấn công mới vào Iran Sáng sớm nay (13/7), lực lượng Mỹ tuyên bố đã phát động đợt tấn công mới và là đợt thứ hai liên tiếp trong 24 giờ qua nhằm vào Iran.

6 nhóm người tuyệt đối nói 'không' với lòng lợn kẻo rước họa vào thân Lòng lợn là món khoái khẩu của nhiều người nhưng có thể trở thành gánh nặng cho sức khỏe nếu ăn sai cách hoặc thuộc nhóm cần hạn chế sử dụng.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 13/7: Mưa dông nhiều nơi, có nơi mưa rất to Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 13/7, Thanh Hóa đến Huế có mưa dông rải rác, Tây Nguyên mưa lớn cục bộ vào chiều tối, trong khi Nam Trung Bộ tiếp tục nắng nóng.