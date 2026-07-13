TS Bùi Ngọc Sơn: Vì sao giá vàng khó giảm trong nửa cuối năm 2026?

Người Mỹ nổi tiếng thế giới với những suất ăn "siêu to khổng lồ", không phải do họ ăn khỏe hơn các quốc gia khác.
TS Bùi Ngọc Sơn phân tích những biến số quan trọng như chính sách lãi suất của Fed, căng thẳng địa chính trị... chi phối thị trường vàng toàn cầu.
Nam kế toán 33 tuổi phải nhập viện trong tình trạng không thể tự đi lại vì thoát vị đĩa đệm nặng, gióng lên cảnh báo bệnh cột sống đang trẻ hóa.
Ít nhất 27 người thiệt mạng và 63 người bị thương, trong đó 22 người nguy kịch, sau vụ hỏa hoạn tại quán bar nổi tiếng ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào đêm 12/7.
Hãng thông tấn Fars đưa tin, loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran phá hủy một số hệ thống phóng tên lửa HIMARS của Mỹ tại Kuwait.
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