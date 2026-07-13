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Xuất bản ngày 13/07/2026 08:00 AM
Xuất bản ngày 13/07/2026 08:00 AM

TS Bùi Ngọc Sơn: Vì sao giá vàng khó giảm trong nửa cuối năm 2026?

(VTC News) -

TS Bùi Ngọc Sơn phân tích những biến số quan trọng như chính sách lãi suất của Fed, căng thẳng địa chính trị... chi phối thị trường vàng toàn cầu.

VTC News
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