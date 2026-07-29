Tin mới

'Tam quốc diễn nghĩa' lấy chiến tích của Triệu Vân để thần thánh hóa Khổng Minh "Không thành kế" là mưu lược xuất sắc mà Triệu Vân dùng để lừa Tào Tháo, nhưng tác giả "Tam quốc diễn nghĩa" lại biến nó thành chiến tích thần kỳ của Khổng Minh.

Xe điện Shell gây bất ngờ sạc 80% pin chỉ trong 10 phút Shell trình làng mẫu xe điện cỡ nhỏ có khả năng sạc pin từ 10% lên 80% chỉ trong 9 phút 54 giây nhờ công nghệ làm mát pin bằng chất lỏng không dẫn điện.

Tin xe 29/7: Mercedes-Benz GLC mới nhận cọc tại Việt Nam, Elantra 2027 lộ diện Mercedes-Benz GLC thế hệ mới bắt đầu nhận cọc, Hyundai Elantra 2027 bản tiêu chuẩn lộ diện với diện mạo đơn giản hơn.... là các tin xe đáng chú ý 29/7.

Công nghệ 29/7: Người dùng Mỹ có thể thuê iPhone, iPad từ hôm nay Người dùng tại Mỹ có thể thuê iPhone, iPad, Mac và Apple Watch với mức phí linh hoạt từ chương trình Apple Upgrade mới hợp tác cùng Klarna.

Tháng 8 chưa hạ nhiệt: Vì sao châu Âu tiếp tục nắng nóng bất thường? Châu Âu dự báo sẽ trải qua tháng 8 nóng hơn bình thường, với nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ vượt 40°C, gây ra nguy cơ sốc nhiệt và cháy rừng.

Trực tiếp: Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 3 Sáng 29/7, diễn ra Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Vincom Retail củng cố nội lực, tăng tốc trong kỷ nguyên bán lẻ mới Vincom Retail hoàn thiện việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT và cơ cấu lại Ban điều hành nhằm tăng tốc thực hiện chiến lược phát triển trong kỷ nguyên mới.

Cận cảnh Toyota Land Cruiser FJ giá từ 1,198 tỷ đồng Toyota Land Cruiser FJ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, có một phiên bản sử dụng động cơ 2.7L, hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động 4WD.

HLV Singapore: Đội tuyển Việt Nam không phải đối thủ dễ đối phó HLV Gavin Lee khẳng định Singapore sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng và thi đấu hết mình cho trận gặp đối thủ mạnh là đương kim vô địch Việt Nam tại Mỹ Đình.

Giải mã câu đố: Làm sao thả quả trứng từ cao xuống mà không vỡ? Bạn đã bao giờ đối mặt với thử thách tưởng chừng như vô lý nhưng lại vô cùng kích thích sự tò mò chưa?

Ông Zelensky hé lộ nội dung cuộc họp kín với Tổng thống Trump Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vừa hé lộ những nội dung quan trọng trong cuộc họp kín với Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục.

Mỡ lợn có tốt hơn dầu ăn? Nhiều người tin mỡ lợn tự nhiên tốt hơn dầu ăn, song chuyên gia cảnh báo lạm dụng có thể làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu và tim mạch.

Sáng nay diễn ra Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 Sáng 29/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Lao động Việt Nam cứu người trong động đất ở Nhật Bản Lao động trẻ người Việt Nam không quản hiểm nguy cùng người dân đào bới đống đổ nát, giải cứu an toàn cụ bà bị mắc kẹt trong căn nhà bị sập do động đất ở Nhật Bản.