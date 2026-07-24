Á hậu Việt gây xôn xao khi ném gạch vào nhà dân lên tiếng giải thích

(VTC News) -

Sáng 24/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái có hành động ném gạch vào một căn nhà trong hẻm ở TP.HCM.

Theo nội dung clip, cô gái đi bộ vào con hẻm rồi bất ngờ dừng lại, nhặt một cục gạch bên đường và tiến đến trước cửa căn nhà. Người này sau đó nhiều lần ném gạch vào bên trong.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy cô gái thực hiện hành động ném gạch khoảng ba lần. Sau đó, người này không rời đi ngay mà đứng trước căn nhà, sử dụng điện thoại trong vài phút.

Chỉ sau ít giờ xuất hiện, đoạn video đã thu hút lượng lớn lượt xem, bình luận và chia sẻ, trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Nhiều người nhận ra cô gái trong đoạn clip là Bùi Thị Mỹ Duyên - Á hậu 2 Miss & Mister Celebrity Vietnam 2024.

Cô gái xuất hiện trong clip được cho là Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên.

Trước những tranh cãi, PV Báo Điện tử VTC News đã liên hệ với Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên. Theo đó, nàng hậu xác nhận mình chính là nhân vật trong đoạn clip.

Mỹ Duyên cho biết đây là sự việc cá nhân, xảy ra lúc cô và một người bạn đùa giỡn. Thời điểm đó, nàng hậu có sử dụng đồ uống có cồn nên dẫn đến hành vi chưa phù hợp.

“Sau đó, tôi đã nhận ra sai sót, chủ động xin lỗi bạn của mình và bạn cũng đã thông cảm, bỏ qua”, cô nói.

Bên cạnh đó, Mỹ Duyên mong muốn sự việc được khép lại, để bản thân có thể ổn định lại cuộc sống cá nhân và tránh suy diễn thêm để không ảnh hưởng tiêu cực.

Á hậu Bùi Mỹ Duyên thừa nhận có hành vi chưa phù hợp.

Bùi Thị Mỹ Duyên sinh năm 2001, lớn lên tại Quảng Bình. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô theo học ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Cô từng đăng quang danh hiệu Miss HUTECH. Đây được xem là cột mốc đầu tiên trên hành trình chinh phục các đấu trường nhan sắc của người đẹp sinh năm 2001.

Sở hữu chiều cao khoảng 1m7 cùng sắc vóc nổi bật, Mỹ Duyên giành ngôi vị Á hậu 2 Miss & Mister Celebrity Vietnam 2024. Ngoài ra, cô còn nhận thêm giải thưởng phụ “Người đẹp dạ hội”.

Sau thành tích ở đấu trường nhan sắc này, người đẹp tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên giữa một dàn người đẹp ngày càng nở rộ, Mỹ Duyên không để lại được nhiều dấu ấn với khán giả.