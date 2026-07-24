Mỹ tập kích cơ sở lưu trữ UAV, hoàn thành đêm tấn công thứ 13 vào Iran

(VTC News) -

Video do quân đội Mỹ công bố cho thấy những gì họ mô tả là cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự của Iran. (Video: CENTCOM)

Vào lúc 21h ngày 23/7 (giờ địa phương), quân đội Mỹ hoàn thành đợt tấn công mới nhất trong loạt trận tấn công nhằm vào Iran.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận: “CENTCOM nhắm mục tiêu vào nhiều trung tâm chỉ huy quân sự, cơ sở lưu trữ máy bay không người lái, mạng lưới thông tin liên lạc, địa điểm giám sát ven biển và năng lực hàng hải của Iran để làm giảm hơn nữa mối đe dọa mà Iran gây ra cho thủy thủ dân sự và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz”.

Tuy nhiên, thông báo của CENTCOM không cung cấp thêm chi tiết về số lượng mục tiêu mà họ tấn công trong đêm thứ 13 liên tiếp.

Trong khi đó, tờ New York Times dẫn lời quan chức Iran và Iraq đưa tin Tehran bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn do Thủ tướng Iraq chuyển tới Tehran. Thông tin chi tiết về đề xuất này vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, quan chức Iran cho biết Tehran không quan tâm đến thỏa thuận tạm thời mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz.

Hiện tại, Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên.

Trong khi đó, Iran tiếp tục tấn công tàu thuyền ở eo biển Hormuz, bất chấp lệnh phong tỏa hải quân do Mỹ tái áp đặt và tấn công mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông.

Lực lượng tình báo Mossad của Israel cũng tiết lộ chi tiết về âm mưu được cho là nhắm mục tiêu vào quan chức cấp cao ở Israel.

Mossad và Cơ quan An ninh Nội địa Israel Shin Bet đã hợp tác với đối tác quốc tế để ngăn chặn “hàng chục âm mưu tấn công của Iran”. Cơ quan này thông tin thêm loạt cuộc điều tra đã cứu sống “nhiều người và tạo điều kiện cho hành động điều tra, pháp lý chống lại những kẻ liên quan đến khủng bố”.