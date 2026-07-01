Ghi bàn nhiều nhất, Messi vẫn đội sổ 1 chỉ số tại World Cup 2026

(VTC News) -

Theo thống kê của Opta, World Cup 2026 có tổng cộng 618 cầu thủ thi đấu từ 90 phút trở lên. Lionel Messi đứng cuối cùng trong danh sách này về tổng quãng đường di chuyển. Nói cách khác, siêu sao người Argentina chạy ít nhất trong số các cầu thủ ra sân thường xuyên tại World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, chính cầu thủ chơi bóng như đi dạo này lại đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu, bằng với thành tích của Kylian Mbappe (6 bàn).

Trước đó, trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng công bố những số liệu thú vị khác của Lionel Messi ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng World Cup 2026. Theo dữ liệu được thu thập từ tất cả các công nghệ theo dõi và cảm biến hiệu suất hiện đại nhất áp dụng tại giải đấu, Messi rất ít bứt tốc trong thời gian có mặt trên sân ở trận Argentina thắng Jordan 3-1.

Messi đội sổ về quãng đường di chuyển trong số 618 cầu thủ thi đấu ít nhất 90 phút tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, tiền đạo 39 tuổi của đội tuyển Arngentina chỉ di chuyển khoảng 2,5 km sau khi được tung vào sân thay người. Con số này ít hơn cả thủ môn Emiliano Martinez. Trong đó, Messi chủ yếu chỉ đi bộ hoặc chạy chậm với tốc độ dưới 7 km/h trong khoảng 1,5 km, chiếm hơn 60% tổng quãng đường di chuyển trong trận đấu.

Ở tốc độ từ 25 km/h trở lên - mức cao nhất trong bảng dữ liệu của FIFA, Messi chỉ chạy tổng cộng 3,4 mét. Ở mức 20-25 km/h, “El Pulga” cũng chỉ chạy hơn 100 mét, hơn mỗi thủ môn Martinez (14 mét).

Tuy nhiên, Messi không cần chạy nhiều để ghi dấu ấn mang tính định đoạt trận đấu. Siêu sao có biệt danh “El Pulga” ghi toàn bộ 5 bàn thắng của đội tuyển Argentina ở 2 lượt trận đầu tiên (thắng Algeria 3-0 và thắng Áo 2-0). Đến trận thứ ba gặp Jordan, Messi chỉ vào sân ở phút 60 và hầu như chỉ đi bộ trong hơn 30 phút góp mặt nhưng vẫn có 1 bàn thắng.

Messi không chỉ đứng đầu cuộc đua vua phá lưới sau vòng bảng. Đội trưởng của đội tuyển Argentina đứng thứ hai trong bảng xếp hạng “sức mạnh” (FIFA Power Ranking) ở hạng mục tấn công với số điểm 8,34. Anh chỉ kém Deniz Undav (Đức) 0,02 điểm.

Trên trang chủ của FIFA, công thức tính điểm không được công bố cụ thể. Cơ quan này chỉ giới thiệu bảng xếp hạng là “thước đo hiệu suất trong trận đấu và toàn giải đấu, trong đó mỗi cầu thủ nhận được điểm số cho mỗi trận đấu và cho hiệu suất tổng thể của họ trong giải đấu”. Hệ thống sẽ sử dụng dữ liệu hiệu suất được thu thập từ trận đấu bằng những công nghệ hàng đầu được ban tổ chức áp dụng tại World Cup 2026.