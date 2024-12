Gã trai từ Hải Phòng sang Thái Bình cướp tiệm vàng

(VTC News) -

Sáng 25/12, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an huyện Quỳnh Phụ vừa truy bắt thành công kẻ cướp tiệm vàng ở thị trấn An Bài.

Nghi phạm Đỗ Trọng Hoàng tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Chiều 23/12, Công an huyện Quỳnh Phụ nhận được đơn trình báo của người dân với nội dung khoảng 17h55 cùng ngày, một nam thanh niên đi xe máy đến cửa hàng vàng bạc tại thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ) hỏi mua 2 chiếc nhẫn vàng trơn, mỗi chiếc nhẫn có khối lượng 5 chỉ vàng.

Chủ tiệm vàng lấy từ trong tủ kính 2 chiếc nhẫn trơn, tổng khối lượng 1 cây vàng (trị giá 84,7 triệu đồng) và đưa cho thanh niên này.

Khi nhận vàng, tên này cho vào túi áo khoác rồi bỏ chạy ra hướng cửa với ý định lên xe máy bỏ trốn, nhưng bị chồng chủ tiệm vàng kéo lại, làm đổ xe. Tên cướp bỏ lại xe máy, sau đó chạy về hướng Hải Phòng.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: CACC)

Xác định đây là vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt tên cướp.

Quá trình xác minh, điều tra làm rõ, cơ quan công an xác định đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên là Đỗ Trọng Hoàng (SN 2002, trú tại xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Cơ quan công an đã vận động gia đình Hoàng liên lạc, thuyết phục nam thanh niên ra đầu thú.

Sáng 24/12, Đỗ Trọng Hoàng đến Công an huyện Quỳnh Phụ đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Công an huyện Quỳnh Phụ đang hoàn tất hồ sơ xử lý.