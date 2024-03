Dương Thúy Vi nhận bằng thạc sỹ

(VTC News) -

Dương Thúy Vi đăng lên mạng xã hội hình ảnh cô nhận bằng Thạc sỹ của Trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh. Nữ vận động viên hoàn thành bảo vệ luận văn cao học vào tháng 11 năm ngoái.

“New chapter, new mindset, new me (tạm dịch: Chương mới, tư duy mới, con người mới)", Dương Thúy Vi viết kèm những bức ảnh trong lễ tốt nghiệp chương trình cao học.

Ở tuổi 30, Dương Thúy Vi đạt nhiều dấu ấn trong sự nghiệp. Lần gần nhất là tấm huy chương bạc ở ASIAD 19 (Hàng Châu, Trung Quốc).

Sau thành tích đó, cô chia sẻ vẫn gắn bó lâu dài với wushu. Thúy Vi nói: "Đây chưa chắc là kỳ Á vận hội cuối cùng của tôi. Tôi có thể xuất hiện sau đây 4 năm, nhưng tôi không chắc góp mặt với tư cách là một vận động. Tôi đã tới đây, đi cùng wushu cho đến bây giờ thì không có lý do gì để tôi dừng lại cả".

Thúy Vi nhận bằng Thạc sỹ.

Dương Thúy Vi sinh năm 1993 trong một gia đình có truyền thông võ thuật. Năm lên 10 tuổi, Thúy Vi dự giải trẻ quốc gia và gây ấn tượng mạnh. Sau đó, cô được đưa vào danh sách đầu tư trọng điểm.

Năm 2011, ở tuổi 18, Thúy Vi dự giải đấu lớn đầu tiên là giải vô địch thế giới. Vi kết thúc giải với tấm huy chương bạc nội dung đao thuật. Năm 2013, Vi tranh tài ở kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. Cô xuất sắc giành huy chương vàng.

Nét đẹp rạng ngời của Dương Thúy Vi.

Tính đến hết năm 2023, Thúy Vi giành tổng cộng 7 huy chương vàng SEA Games. Bênh cạnh đó, cô gái người Hà Nội đoạt 1 huy chương vàng ASIAD, 1 huy chương vàng World Games và rất nhiều huy chương khác ở các giải đấu cấp độ khu vực, châu lục đến thế giới.

Không chỉ xuất sắc về chuyên môn, Thúy Vi nhận nhiều lời khen về nhan sắc không phai theo thời gian. Phong thái tự tin, nét đẹp hồn nhiên của Thúy Vi luôn mang đến thiện cảm cho người xung quanh cũng như người hâm mộ.