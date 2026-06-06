Dự báo thời tiết cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

(VTC News) -

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11/6 và 12/6. Để phục vụ công tác tổ chức kỳ thi, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia phát đi bản tin dự báo thời tiết trên phạm vi cả nước trong thời gian diễn ra kỳ thi (từ 10-12/6), giúp các địa phương, thí sinh và phụ huynh chủ động phương án đi lại, dự thi và ứng phó với các hình thái thời tiết bất lợi.

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ Bắc Bộ Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, vùng núi chiều tối và đêm mưa rào và dông. Trong đó, Lai Châu, Điện Biên cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33°C, ngày 12/6 dao động 32-35°C, có nơi trên 35 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Thanh Hóa đến TP Huế Ngày 10/6: Ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng. Trong đó, Thanh Hóa, Nghệ An chiều tối và đêm mưa rào và dông. Ngày 11-12/6: Ít mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Duyên hải Nam Trung Bộ Ngày nắng, phía Bắc nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 33-36°C, có nơi trên 36°C; phía Nam 32-35°C. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Cao nguyên Trung Bộ Ngày nắng, chiều tối và tối mưa dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nam Bộ Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Đối với các khu vực nắng nóng, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.