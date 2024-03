Đợt nắng nóng ở Nam Bộ kéo dài đến khi nào?

(VTC News) -

Chiều 13/3, trả lời VTC News, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày 13/2 và còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Theo ông Quyết, trong tháng 2/2024, nắng nóng diện rộng chủ yếu xuất hiện ở miền Đông và TP.HCM với nhiệt độ cao nhất 35- 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, cao nhất tại Biên Hòa (Đồng Nai) 38 độ ngày 15/2. Còn các tỉnh miền Tây, nắng nóng mới xuất hiện cục bộ với nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 35 độ C.

Nắng nóng kéo dài ở Nam Bộ và TP.HCM đã lập kỷ lục tính từ đầu năm đến nay.

Tháng 3/2024, nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì ở miền Đông và TP.HCM, đồng thời mở rộng đến các tỉnh miền Tây. Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông là 35- 38 độ C, có nơi trên 38 độ như tại Đồng Phú (Bình Phước) 38,5 độ C vào ngày 11/3.

"Đây là đợt nắng nóng diện rộng kéo dài đầu tiên trong năm 2024. Trước đó, hiện tượng này mới chỉ xảy ra cục bộ hoặc trong 1-2 ngày.

Nguyên nhân nắng nóng là do El Nino hoạt động mạnh, đồng thời khu vực Nam Bộ liên tục chịu ảnh hưởng bởi hoạt động của áp cao cận nhiệt đới trên cao. Đây là các hình thế thời tiết có tính khô và nóng nên gây ra thời tiết không mưa và nắng xuất hiện với cường độ mạnh", ông Quyết nói.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.