Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

(VTC News) -

Sáng 5/3, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ IX để triển khai nội dung về kiện toàn công tác nhân sự.

Tân Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhất trí bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng thống nhất cho thôi tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đối với ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028, do thuyên chuyển công tác.

Tân Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn sinh ngày 26/11/1979, quê quán tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Anh Tuấn có trình độ Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngành Ngân hàng tài chính; Cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Anh Tuấn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Anh Tuấn có nhiều năm công tác tại Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học; Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị; Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Tháng 7/2022, ông Nguyễn Anh Tuấn được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 1/7/2025, Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Theo hội nghị công bố quyết định ngày 2/3, Bộ Chính trị quyết định để ông Nguyễn Anh Tuấn thôi giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đồng thời điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.