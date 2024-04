Dịp nghỉ lễ 30/4, thời tiết TP.HCM thế nào?

(VTC News) -

Trưa 26/4, trả lời VTC News, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, thời tiết TP.HCM từ ngày 27/4 - 1/5, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết ở TP.HCM và khu vực Nam Bộ trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 ngày nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi.

Cụ thể, thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tại TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 27-28 độ; nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, riêng ngày 27, 28 và 29/4 có nơi 38-39 độ C.

Tại TP.HCM, dự báo về chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 29/4, tại huyện Hóc Môn, Củ Chi, xác suất có mưa khoảng 50%.

Ngày 30/4 tại Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 và quận Bình Thạnh, xác suất có mưa khoảng 60%. Riêng ngày 1/5, tại quận Bình Thạnh, Quận 12, huyện Hóc Môn và phường Cát Lái, phường Trường Thọ (TP Thủ Đức), xác suất có mưa là 60%.

Thời tiết tại khu vực Nam Bộ, từ ngày 27/4 - 1/5, mây thay đổi, ngày nắng nóng, miền Đông có ngày nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, có nơi 29-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Miền Đông 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, Miền Tây 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Theo ông Quyết, xu thế thời tiết chung của khu vực Nam Bộ từ ngày 27/4 - 1/5, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông. Trên các vùng biển của Nam Bộ chủ yếu có gió nhẹ, những ngày đầu tháng 5 khả năng có gió Tây Nam cường độ yếu.

Còn theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây.

Với tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, từ 26/4 đến khoảng 30/4, Bắc Bộ sẽ nắng nóng gay gắt, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Bắc Bộ từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; Đông Bắc Bộ và Hà Nội nhiệt độ cao 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa - Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Dự báo sau kỳ nghỉ lễ 30/4, trong 1 - 2 ngày đầu tháng 5/2024, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ giai đoạn từ 1 - 2/5 khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại. Ở miền Nam, gió Tây Nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa dông.

Giai đoạn những ngày đầu tháng 5/2024 ở miền Bắc, miền Nam cần đề phòng hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.