Dịp nghỉ lễ 2/9, thời tiết TP.HCM thế nào?

(VTC News) -

Trả lời VTC News, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong dịp nghỉ lễ 2/9 (từ 31/8 đến hết ngày 4/9), thời tiết TP.HCM có mưa rào và dông ở diện rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to.

Thời tiết TP.HCM dịp lễ 2/9 nhiều mây, ít nắng và khả năng có mưa vừa, mưa to vào khoảng trưa đến chiều tối.

"Chủ yếu mưa xảy ra vào tầm trưa đến chiều tối. Buổi sáng trời nắng nhẹ và ban đêm ít mưa. Trong những ngày 31/8 và ngày 1 - ngày 2/9 trời nhiều mây, ít nắng và có khả năng có mưa vừa, mưa to vào khoảng trưa đến chiều tối.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-26 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C. Khu vực biển TP.HCM, gió Tây Nam phổ biến khoảng cấp 4, cấp 5 giật trên cấp 5 và có xu hướng tăng nhẹ vào khoảng ngày 3,4/9.

Còn tại các địa điểm du lịch biển của Nam Bộ, có mưa rào vài dông vào buổi chiều, sóng gió không quá mạnh nên thuận lợi cho du lịch biển", ông Quyết nói.

Theo ông Quyết, xu thế thời tiết hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 13-15 độ vĩ Bắc, đi qua khu vực Trung Bộ hoạt động mạnh. Gió mùa Tây Nam chi phối thời tiết khu vực có cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Bắc Bộ hoạt động không mạnh và có xu hướng nâng trục lên phía Bắc.

Dự báo thời tiết 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên cả nước

Theo dự báo, Bắc Bộ và Trung Bộ ban ngày thời tiết nắng ráo, Tây Nguyên sáng và trưa nắng gián đoạn.

Cụ thể, ngày 31/8, Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào dông. Nhiệt độ trong ngày dao động 24-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Ngày 1/9, nhiệt độ khu vực này giảm nhẹ, dao động 24-34 độ C, ngày nắng, chiều oi bức, đêm mưa vài nơi. Hình thái thời tiết này duy trì ở Bắc Bộ trong các ngày 2-3/9 với nhiệt độ trong ngày phổ biến 24-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trong đó, Hà Nội ngày 31/8 trời nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông, nhiệt độ 26-34 độ C. Từ 1-3/9, Thủ đô ngày nắng, đêm không mưa, trời oi bức, nhiệt độ 27-35 độ C.

Tại Trung Bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi là thời tiết chủ đạo trong ngày 31/8, nhiệt độ ở ngưỡng 25-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đây cũng là ngày cuối của đợt nắng nóng đang diễn ra ở Trung Bộ.

Ngày đầu tiên của tháng 9, nhiệt độ ở Trung Bộ giảm, dao động 25-35 độ C, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 2-3/9, khu vực này ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác (mưa dông tập trung ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) với nhiệt độ trong ngày phổ biến 24-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, thời tiết được dự báo nhiều mây, sáng và trưa nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa, mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ trong ngày ở Tây Nguyên dao động 19-32 độ C, Nam Bộ 24-34 độ C.