(VTC News) -

Quả táo là thực phẩm lành mạnh được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích nên ăn hàng ngày. Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn một quả táo mỗi ngày?

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn một quả táo mỗi ngày?

Đường ruột khỏe mạnh hơn

Táo chứa đầy chất dinh dưỡng mà hầu hết mọi người không có đủ, đó là chất xơ. Với 5 gram chất xơ trong mỗi quả trung bình, một quả táo chiếm 20% mục tiêu chất xơ hằng ngày của bạn là 25 gram.

Chất xơ không chỉ giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón mà còn thúc đẩy hệ vi sinh vật khỏe mạnh hơn (hay còn gọi là vi khuẩn tốt trong đường ruột của bạn). Phần lớn chất xơ của táo đến từ pectin, tạo ra loại a-xít gọi là butyrate. A-xít này đặc biệt được biết đến trong việc cung cấp hệ vi khuẩn có lợi cho đường ruột.

Giảm nguy cơ tử vong

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Eat This, Not That! cho biết, theo một nghiên cứu năm 2016 theo dõi những phụ nữ lớn tuổi trong 15 năm cho thấy, những người ăn nhiều táo ít có nguy cơ tử vong vì bất kỳ tình trạng sức khỏe nào.

Tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa

Theo Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân, trong táo chứa nhiều chất xơ nên rất tốt cho hệ tiêu hóa.

Đặc biệt trong loại quả này còn có chứa pectin (ở phần vỏ táo) có thể bảo vệ những lợi khuẩn và axit lactic trong ruột kết, giúp chúng hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời pectin còn có thể giúp cơ thể loại bỏ độc tố và giảm nguy cơ gây ung thư.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Phenolic trong táo có thể làm giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ xuất hiện những mảng bám trên thành động mạch, từ đó giảm đáng kể nguy cơ gây ra bệnh mạch vành, đồng thời giúp bạn có trái tim khỏe mạnh.

Giảm nguy cơ bị đột quỵ và tiểu đường

Táo được đánh giá là một thực phẩm lành mạnh và có thể góp phần ngăn ngừa nguy cơ bị tiểu đường và đột quỵ.

Kiểm soát cân nặng

Đây là một trong những công dụng được nhiều người biết đến từ quả táo. Nếu bạn đang có ý định giảm cân thì không nên bỏ qua loại thực phẩm này. Táo chứa nhiều chất xơ giúp bạn thấy no lâu hơn. Bên cạnh đó, một quả táo thường có lượng calo rất thấp nên phù hợp với những người đang có nhu cầu giảm cân.

Ăn táo mỗi ngày rất tốt cho sức khoẻ

Ăn bao nhiêu táo mỗi ngày thì đủ?

Táo chỉ có thể phát huy tối đa công dụng của nó nếu như bạn ăn táo đúng cách. Vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay là “nên ăn mấy quả táo một ngày”.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn chỉ nên ăn từ một đến hai quả táo trong một ngày. Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý những điều sau để có thể nhận được tối đa giá trị dinh dưỡng từ quả táo:

- Nên lựa chọn những quả tươi để đảm bảo dinh dưỡng và không quá chín. Nguyên nhân là khi táo chín thì chất pectin trong táo sẽ bị phá hủy.

- Trước khi ăn táo, nên rửa táo bằng nước muối và để ráo. Khi ăn, nhớ ăn cả vỏ vì trong vỏ táo có rất nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là một số chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tình trạng tổn thương tế bào và góp phần làm giảm nguy cơ ung thư.

- Bạn có thể ăn táo khi đói để kích thích nhu động ruột. Do đó, quả táo cũng có thể trở thành một phần thực đơn trong bữa sáng của bạn. Tuy nhiên, đừng chỉ nên ăn táo vì một quả táo sẽ không thể cung cấp đủ năng lượng cho các hoạt động trong ngày của bạn. Thay vì thế, hãy kết hợp táo với một số loại thực phẩm khác để tạo ra một bữa sáng lành mạnh và đảm bảo năng lượng.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn táo là một bữa ăn nhẹ để có được những lợi ích tuyệt vời trong việc giảm cân, làm đẹp da, tiêu hóa tốt và giúp cơ thể tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh hơn.

- Không nên ăn táo ngay sau bữa ăn. Đây là thời điểm thức ăn trong dạ dày của bạn chưa thể tiêu hóa hết. Vì thế, nếu bạn ăn táo vào thời điểm này có thể khiến cho dạ dày của bạn tăng thêm gánh nặng và gây ra những hậu quả sức khỏe cho đường tiêu hóa. Do đó, nếu muốn ăn táo, bạn hãy chờ 30 phút sau bữa ăn.

- Ăn táo buổi tối cũng là một thói quen không tốt. Theo các chuyên gia, nếu ăn táo vào buổi tối, hệ tiêu hóa có thể tạo ra khí ga, khiến bạn cảm thấy đầy hơi, khó chịu. Bên cạnh đó, axit hữu cơ có trong quả táo cũng có thể làm tăng lượng axit trong dạ dày, gây cản trở nhu động ruột, ảnh hưởng đến sức khỏe đường tiêu hóa và chất lượng giấc ngủ.

Trên đây là những thông tin giải đáp về câu hỏi "Điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi ngày ăn một quả táo?". Hãy ăn táo mỗi ngày để đạt được tác dụng tốt nhất nhé.