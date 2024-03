Điều chỉnh giá 10.000 dịch vụ y tế

(VTC News) -

Theo Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, giá dịch vụ y tế đang được xây dựng theo hướng tính đúng, tính đủ bao gồm 4 yếu tố cấu thành. Bộ Y tế đang xây dựng danh mục giá mới của 10.000 dịch vụ y tế trên. Trong tháng 3, Bộ sẽ ban hành định mức kinh tế kỹ thuật làm căn cứ tính giá.

Từ 1/7/2024, các cơ sở phải thực hiện công khai thông tin về giá dịch vụ y tế tại đơn vị mình trên trang điện tử (nếu có) hoặc hình thức thích hợp và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về giá.

Cơ sở khám, chữa bệnh công lập tự quyết định giá dịch vụ khám, chữa theo yêu cầu và phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ theo yêu cầu.

Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân được quyền quyết định và phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Bộ Y tế đang xây dựng danh mục giá mới của 10.000 dịch vụ y tế. (Ảnh: Ngô Nhung)

Các yếu tố tác động đến giá dịch vụ y tế gồm 4 loại chi phí: Chi phí nhân công, chi phí trực tiếp, chi phí khấu hao và chi phí quản lý.

Chi phí nhân công gồm tiền lương, tiền công phù hợp với loại hình cung cấp dịch vụ, các khoản đóng góp theo lương và các khoản phụ cấp theo quy định.

Chi phí trực tiếp là chi phí thuốc, hóa chất, máu, chế phẩm máu và chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, nhiên liệu, năng lượng sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và các khoản chi phí trực tiếp khác.

Chi phí khấu hao liên quan đến thiết bị y tế, tài sản cố định.

Chi phí quản lý bao gồm chi phí duy tu, bảo dưỡng, tài sản cố định, chi phí bảo vệ môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn, chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, chi phí quản lý chất lượng, lãi vay (nếu có) và các chi phí khác có liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Chi phí quản lý là yếu tố cấu thành giá dịch vụ y tế vừa được đưa thêm vào giá viện phí, theo hướng tiến đến tính đúng tính đủ giá dịch vụ. Trong chi phí quản lý có cả phần chi cho công nghệ thông tin trước đây chưa được tính.

Đây là lần đầu tiên chi phí quản lý được đưa vào viện phí và dự kiến viện phí sẽ điều chỉnh theo hướng tăng so với hiện hành.

Theo Cục Quản lý giá, việc định giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo đảm các nguyên tắc bù đắp chi phí thực hiện khám chữa bệnh phù hợp với quy định; hài hòa lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ sở khám bệnh chữa bệnh và người bệnh.

Giá dịch vụ khám chữa bệnh có 3 loại, gồm: Các dịch vụ do bảo hiểm y tế thanh toán; do ngân sách nhà nước thanh toán và dịch vụ y tế không do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.