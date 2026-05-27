Sinh viên dân sự tốt nghiệp ĐH xuất sắc vào quân đội có thể được phong Thượng úy

Đó là một trong những nội dung của Thông tư 50/2026/TT-BQP vừa được Bộ Quốc phòng ban hành, quy định chi tiết cơ chế chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong quân đội, với nhiều chính sách ưu đãi về quân hàm, tiền lương, môi trường làm việc và cơ hội phát triển.

Theo quy định, người tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc ngoài hệ thống trường quân đội khi được thu hút vào quân đội có thể được xem xét phong quân hàm sĩ quan cấp Thượng úy. Người có trình độ thạc sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa cấp I có thể được phong quân hàm Đại úy. Người có trình độ tiến sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II được xem xét phong quân hàm Thiếu tá.

Đối với lực lượng quân nhân chuyên nghiệp, người có trình độ Đại học trở xuống thuộc diện thu hút được xem xét xếp lương cao hơn tối đa hai bậc so với người cùng trình độ không thuộc diện này. Người có trình độ thạc sĩ có thể được xếp cao hơn ba bậc lương, còn trình độ tiến sĩ tối đa cao hơn bốn bậc.

Sinh viên dân sự tốt nghiệp loại xuất sắc có thể được xem xét phong quân hàm Thượng úy khi vào quân đội. (Ảnh minh họa)

Chính sách áp dụng với các trường hợp chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và không phải cán bộ, công chức, viên chức trước khi vào quân đội.

Với người đã là cán bộ, công chức, viên chức hoặc từng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, việc xếp lương và phong quân hàm sẽ căn cứ vào trình độ đào tạo, thành tích, mức lương hiện hưởng và thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Mức hưởng được bảo đảm cao hơn ít nhất hai bậc so với người cùng điều kiện nhưng không thuộc diện thu hút nhân tài.

Ngoài chế độ quân hàm và tiền lương, người được thu hút vào quân đội còn được bố trí công việc phù hợp chuyên môn, ưu tiên quy hoạch cán bộ quản lý và tạo điều kiện phát triển năng lực.

Sau 2 năm công tác, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có đóng góp nổi bật, các trường hợp này có thể được xem xét bổ nhiệm vị trí chỉ huy, quản lý phù hợp với năng lực, chuyên môn và yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với nhóm thuộc diện trọng dụng nhân tài, chính sách ưu tiên còn rộng hơn khi được xem xét bổ nhiệm vượt chức, kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ và thăng quân hàm vượt bậc.

Thông tư cũng quy định người thuộc diện thu hút, trọng dụng nhân tài được tạo điều kiện về môi trường làm việc, trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ và cơ chế miễn trừ trách nhiệm trong một số trường hợp thực hiện đúng quy trình nhưng phát sinh rủi ro khách quan.

Ngoài ra, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp của người thuộc diện thu hút, trọng dụng còn được ưu tiên tuyển dụng vào quân đội nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng. Con của các trường hợp này cũng được ưu tiên cử đi đào tạo ở nước ngoài nếu đáp ứng tiêu chuẩn.