Mất phép màu Messi, đội tuyển Argentina chỉ còn bạo lực, yếu đuối

(VTC News) -

Trận chung kết World Cup 2026 đối với bóng đá Argentina còn đau buồn hơn một thất bại. Người Argentina bắt đầu đặt câu hỏi rằng Albiceleste còn lại gì nếu một ngày không còn Lionel Messi trên sân. Câu trả lời phũ phàng hiện ra ngay tại sân MetLife hôm đó: Đội tuyển Argentina yếu đuối và bạo lực.

Tây Ban Nha hóa giải Lionel Messi bằng cách đơn giản hơn mọi phương án kèm người: không cho Argentina chơi bóng. Cầu thủ vĩ đại nhất cũng chỉ có thể đi bộ, quan sát và chẳng tạo ra phép màu nào cả khi phần còn lại của đội không chơi bóng.

Messi trở thành khán giả trong trận chung kết mà số phận sắp đặt cho chính mình. Đội tuyển Argentina trải qua màn trình diễn kém nhất giải và kém nhất lịch sử các trận chung kết World Cup trong 60 năm qua.

Argentina thua Tây Ban Nha 0-1 trong trận chung kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Argentina là gì nếu không có Messi?

Messi từng cứu Argentina nhiều lần tại World Cup này. Anh ghi bàn, kiến tạo và kéo đội bóng trở lại từ những thời điểm tưởng như đã bị loại.

Trước Ai Cập, Argentina bị dẫn 0-2 cho đến những phút cuối. Messi kiến tạo cho Cristian Romero, rồi tự mình ghi bàn gỡ hòa. Trước đội tuyển Anh, anh tạo ra hai đường chuyền quyết định để Argentina ngược dòng ở bán kết.

Tây Ban Nha không để Messi tạo cơ hội nguy hiểm. (Ảnh: Reuters)

Kênh ESPN (Mỹ) đưa ra bình luận trước trận tứ kết: “Không có Messi, đội tuyển Argentina ở đâu? Trên chuyến bay về nhà ngay sau vòng bảng”. Số 10 liên tục giải cứu họ trong những trận đấu mà hệ thống không vận hành.

Argentina có Lautaro Martinez, một trong những tiền đạo hàng đầu Serie A. Họ sở hữu Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister và nhiều cầu thủ đang thi đấu cho các câu lạc bộ lớn nhất châu Âu.

Nhưng tổng thể ấy vẫn phụ thuộc quá nhiều vào Messi.

Trước World Cup, Lautaro và Alvarez đều không có hiệu suất tốt ở đội tuyển. Argentina cũng để thủng lưới nhiều trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn, trong khi thiếu một phương án rõ ràng mỗi khi đội trưởng không thể tạo khác biệt.

Sự phụ thuộc ấy được che giấu bằng những màn ngược dòng, tinh thần chiến đấu và khoảnh khắc thiên tài.

Messi có thể biến một trận đấu tệ thành chiến thắng. Anh có thể chơi im lặng trong 80 phút rồi tạo ra bàn thắng ở phút 85. Khả năng ấy khiến những vấn đề của Argentina thường bị bỏ qua sau tiếng còi mãn cuộc.

Tây Ban Nha không cho họ cơ hội che giấu thêm. Họ không cho Argentina có chuỗi chuyền bóng đủ dài. Không cho các tiền vệ ngẩng đầu. Không cho những cầu thủ tấn công chạy vào khoảng trống. Và quan trọng nhất, không để Messi nhận bóng giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ.

Khi Messi bị cô lập, Argentina hiện ra như một đội bóng già nua, thiếu tốc độ và không có nhiều phương án. Họ phòng ngự thấp, phá bóng, phạm lỗi và hy vọng trận đấu tồn tại đủ lâu để một khoảnh khắc bất thường xuất hiện.

Truyền thông Argentina cũng chỉ ra nguyên nhân nằm ở quá trình chuẩn bị dài hạn. Một số vị trí không có người kế thừa đủ tin cậy, trong khi thế hệ thứ hai không được trao đủ thời lượng trong ba năm rưỡi sau World Cup 2022.

Hai cánh vẫn phụ thuộc vào những cầu thủ cũ. Nicolas Otamendi, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina và Gonzalo Montiel tiếp tục giữ vai trò lớn, trong khi Thiago Almada là một trong số ít phương án mới nhưng lại mất vị trí ngay trong giải.

Lionel Scaloni và các cầu thủ đã đúng khi tin rằng kinh nghiệm, sự đoàn kết và trái tim của nhà vô địch có thể đưa Argentina đến trận cuối cùng.

Nhưng trận chung kết cũng chứng minh những phẩm chất ấy không đủ để xây dựng tương lai.

Không có phép màu Messi, Argentina trở thành “phản diện”

Khi không thể chơi bóng, Argentina tìm đến tranh chấp và khiêu khích.

Đây vốn là một phần bản sắc giúp đội bóng của Scaloni sống sót qua nhiều trận đấu. Họ giàu cảm xúc, bảo vệ nhau và sẵn sàng biến trận đấu thành cuộc chiến thể lực lẫn tinh thần.

Nhưng ranh giới giữa quyết liệt và mất kiểm soát rất mong manh. Người ta sẽ không nói đến những pha bóng như vậy khi tất cả sự chú ý đổ dồn vào vẻ đẹp hoàn hảo của Messi. Đội tuyển Tây Ban Nha chỉ làm mờ đi Messi và buộc đối thủ lộ ra gương mặt xấu xí.

Sau tiếng còi mãn cuộc, hai bên xảy ra cuộc ẩu đả lớn. (Ảnh: Reuters)

Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ trong trận chung kết. Leandro Paredes cũng có thể bị truất quyền thi đấu sớm hơn sau hàng loạt pha va chạm và phản ứng với trọng tài.

Sau tiếng còi mãn cuộc, tình hình trở nên xấu xí hơn. Nahuel Molina va chạm với Rodri, Roberto Ayala có hành động nhằm vào Dani Olmo, còn Paredes tiếp tục nổi nóng và nhận thẻ đỏ. Scaloni phải lao vào can ngăn để sự việc không biến thành một cuộc ẩu đả lớn.

The Athletic nhận xét Argentina kết thúc trận đấu bằng thái độ nóng nảy và những cuộc xô xát giống một vụ hỗn chiến hơn là hình ảnh của nhà cựu vô địch. Một số cầu thủ cũng không dành sự tôn trọng tương xứng cho lễ đăng quang của Tây Ban Nha.

Bạo lực không phải bản chất duy nhất của đội tuyển Argentina. Chính sự đoàn kết, lòng trung thành và tình cảm gần như tuyệt đối dành cho Messi đã giúp họ vô địch World Cup 2022, Copa America 2021 và 2024.

Nhưng khi bóng đá biến mất, những gì còn lại trong trận chung kết chủ yếu là cảm xúc cực đoan.

Argentina không thể áp đặt chiến thuật, không kiểm soát được bóng và cũng không tạo đủ cơ hội. Họ cố bù đắp sự yếu thế chuyên môn bằng quyết liệt, rồi trượt từ quyết liệt sang thô bạo khi thất bại trở nên rõ ràng.

Đó là hình ảnh đáng lo hơn cả thất bại.

Tương lai không Messi

Messi đã 39 tuổi. Cho dù tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Argentina, anh không thể mãi sửa chữa những vấn đề của hệ thống bằng một cú rê bóng, một đường chuyền hoặc một khoảnh khắc nhìn thấy điều không ai khác nhìn thấy.

Một ngày nào đó, Messi sẽ thực sự rời đi.

Khi ấy, Argentina mất nhiều hơn 21 bàn thắng tại World Cup hay 124 pha lập công trong màu áo đội tuyển. Họ mất cầu thủ định hướng toàn bộ trận đấu, người tạo niềm tin rằng mọi tỷ số vẫn có thể đảo ngược.

Khi không còn Messi, Argentina có thể sẽ mất nhiều hơn 21 bàn thắng tại World Cup hay 124 pha lập công. (Ảnh: AP)

Báo Argentina thừa nhận thời kỳ hậu Messi sẽ rất khó khăn và mọi thứ sẽ không còn giống trước.

Nhưng sự khó khăn ấy không chỉ đến từ việc không còn một thiên tài. Vấn đề là Argentina chưa cho thấy họ biết cách chơi bóng mà không dựa vào thiên tài đó.

Tây Ban Nha đã đưa ra bản hướng dẫn cho phần còn lại của thế giới: không nhất thiết phải theo sát Messi trong từng bước di chuyển. Chỉ cần khóa các đồng đội, kiểm soát bóng và khiến Argentina không thể xây dựng trận đấu.

Khi ấy, Messi không biến mất. Anh vẫn ở đó, vẫn quan sát và vẫn sẵn sàng tạo phép màu. Nhưng không có bóng thì ma thuật của Messi cũng chẳng để làm gì.

Trận chung kết World Cup 2026 vì thế không chỉ khép lại một hành trình. Nó mở ra câu hỏi đáng sợ nhất với bóng đá Argentina.

Khi Messi không còn ở đó để che đi mọi khuyết điểm, họ sẽ còn lại điều gì? Bản xem trước của câu trả lời là hiện thực không mấy sáng sủa.