Nạn nhân sống sót kể giây phút ám ảnh khi xe khách bốc cháy làm 7 người tử vong

(VTC News) -

Dù đã thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên Quốc lộ 1, đoạn qua TP Đồng Nai, giây phút khoảng 7 hành khách mắc kẹt phía sau vẫn không ngừng ám ảnh chị N.T.N.B.

Với chị B. và chồng là anh N.V.T, vụ hỏa hoạn không chỉ là cuộc chạy đua với tử thần để cứu hai con nhỏ, mà còn là những tiếng kêu cứu day dứt của những người không thể bước ra khỏi biển lửa.

Ám ảnh tiếng la hét của hành khách bị mắc kẹt

Chị N.B, là người cuối cùng trong gia đình 4 người thoát khỏi chiếc xe khách đang bốc cháy. Đến nay, điều khiến chị day dứt nhất không phải khoảnh khắc bản thân lao qua ngọn lửa để giành sự sống, mà là hình ảnh những hành khách vẫn còn mắc kẹt phía sau.

Theo lời kể của chị B., sau cú va chạm mạnh, chiếc xe dừng khựng lại, khói nhanh chóng tràn kín khoang hành khách. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội ngay cửa xe - lối thoát duy nhất của nhiều người.

Chị B. đang điều trị tại bệnh viện sau vụ cháy xe khách. (Ảnh: Lương Ý)

“Lúc chồng đưa hai con ra ngoài, tôi vẫn còn mắc kẹt phía sau. Khói mù mịt xộc thẳng vào cổ họng khiến tôi gần như không thể thở được.

Trước khi liều mình nhảy qua ngọn lửa, tôi ngoái nhìn lại thì thấy vẫn còn khoảng 7 người ở phía sau. Mọi người la hét trong tuyệt vọng nhưng cháy quá lớn.., chị kể.

Đến khi chạy ra bãi đất trống gần đó, ngoảnh đầu nhìn lại hiện trường, chị mới thực sự cảm nhận hết sự khốc liệt của vụ hỏa hoạn.

”Khi nhìn lại phía chiếc xe, một số người bị bỏng nằm bên ngoài, tiếng khóc gọi người thân vang lên khắp nơi. Điều ám ảnh tôi nhất đến bây giờ vẫn là ánh mắt và tiếng kêu cứu của những người còn mắc kẹt trong xe trước lúc tôi nhảy ra ngoài“, chị B. nghẹn ngào.

Nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy xe khách khiến 7 người thiệt mạng.

Lao vào đám cháy cứu con

Cũng giống như vợ mình, anh T. vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những phút giây sinh tử trên chuyến xe khách rạng sáng nay.

Anh cho biết, khoảng 2h sáng, khi hầu hết hành khách đang ngủ, một tiếng va chạm lớn bất ngờ vang lên. Chiếc xe lao vào dải lan can rồi dừng khựng lại. Ngay sau đó, tia lửa bắn ra từ phần đầu xe, khói đặc nhanh chóng tràn vào khoang hành khách.

”Tôi giật mình tỉnh dậy, lập tức gọi vợ và hai con chuẩn bị chạy. Chuyến xe đưa gia đình tôi từ Phan Rang (Ninh Thuận) trở lại miền Nam làm việc sau khi về quê thăm bà nội. Chỉ còn khoảng 15 phút nữa là về tới nhà ở khu vực Hố Nai thì tai nạn xảy ra“, anh kể.

Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Lương Ý)

Gia đình anh ngồi ở dãy ghế giữa nên không thể thoát ngay vì lối đi bị dòng người phía trước chặn kín. Ban đầu, cửa xe chỉ mù mịt khói. Chỉ khoảng một đến hai phút sau, lửa bất ngờ bùng lên dữ dội, cao vượt đầu người và bao trùm toàn bộ lối thoát.

Ngay lập tức, anh bế con nhỏ 2 tuổi lao qua ngọn lửa rồi đưa bé ra bãi cỏ bên đường. May mắn, bé chỉ bị bỏng nhẹ nhờ mặc quần áo dài tay.

Khi quay lại, anh thấy con trai 6 tuổi đứng chết lặng vì quá hoảng sợ, không dám vượt qua biển lửa. Anh cố dùng chân đẩy con ra ngoài nhưng cháu ngã vào vùng lửa đang cháy. ”Nghe con kêu ‘Ba cứu con!’, tôi không còn kịp nghĩ gì nữa, chỉ biết lao thẳng vào kéo con ra ngoài.

Khi đưa được cháu ra thì quần áo đã cháy, cơ thể bị bỏng nặng“, anh T. kể.

Đưa con ra nơi an toàn, anh quay lại tìm vợ nhưng ngọn lửa lúc này đã bao trùm toàn bộ chiếc xe, bên trong liên tiếp phát ra nhiều tiếng nổ.

Đến nay, mỗi lần nhớ lại tiếng con trai kêu cứu giữa biển lửa, người cha vẫn không giấu được sự nghẹn ngào.

”Cả hai con tôi đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi điều trị, cháu lớn bị nặng hơn. Nhìn con đau đớn mà xót lắm. Nhưng với vợ chồng tôi, việc cả gia đình bốn người còn sống bước ra khỏi chiếc xe hôm đó đã là điều may mắn kỳ diệu. Giờ tôi chỉ mong hai con sớm bình phục để vợ chồng tiếp tục làm lụng nuôi các con“, anh nói.

Trước đó, khoảng 2h ngày 21/7, xe khách BKS 50E-447.02 lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ Đồng Nai về TP.HCM. Khi vừa qua khu vực ngã ba Sông Thao, tài xế phát hiện khói và lửa bốc lên từ đầu xe nên lập tức cho phương tiện dừng lại. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe khách. Một số hành khách kịp thoát ra ngoài, trong khi nhiều người không may mắc kẹt. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 5 đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy và cứu người bị nạn. Đến 2h40, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Theo Công an TP Đồng Nai, vụ tai nạn làm 7 người tử vong, 5 người bị thương, chiếc xe khách bị cháy hoàn toàn. Kết quả kiểm tra ban đầu xác định tài xế âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn trong hơi thở. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế buồn ngủ, không làm chủ tay lái dẫn đến va chạm, phát sinh cháy tại khu vực gầm xe.