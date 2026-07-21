Ca mắc virus Adeno tăng, Bộ Y tế khuyến cáo khẩn

(VTC News) -

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm cùng một số bệnh viện trên cả nước gần đây ghi nhận số ca nhiễm Adeno tăng lên. Ngành y tế đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, tăng cường giám sát và xử lý kịp thời các ổ dịch nếu phát sinh.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm đến nay hơn 2.700 trẻ được xác định dương tính với virus Adeno, cao gấp ba lần so với cùng kỳ năm 2025. Riêng những ngày đầu tháng 7, bệnh viện tiếp nhận thêm 383 ca, cho thấy số trẻ mắc bệnh đang tăng nhanh trong thời điểm nghỉ hè.

Virus Adeno lưu hành quanh năm và có thể gây bệnh ở mọi lứa tuổi. Tác nhân này thường gây viêm đường hô hấp với các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi. Ngoài ra, người bệnh có thể bị viêm kết mạc (đau mắt đỏ), rối loạn tiêu hóa hoặc một số biểu hiện khác.

Phần lớn trường hợp diễn biến nhẹ và tự hồi phục sau vài ngày. Tuy nhiên, trẻ nhỏ, người cao tuổi, người mắc bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch có nguy cơ gặp biến chứng nặng hơn.

Virus Adeno có thể gây bệnh quanh năm ở mọi lứa tuổi. (Ảnh minh hoạ)

Theo Bộ Y tế, đau mắt đỏ không chỉ do virus Adeno mà còn có thể xuất phát từ vi khuẩn, dị ứng hoặc các tác nhân kích thích khác. Trong đó, Adeno là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất.

Virus lây lan qua dịch tiết đường hô hấp, nước mắt, tiếp xúc trực tiếp với người bệnh hoặc thông qua bàn tay, đồ dùng, bề mặt có chứa virus. Những nơi tập trung đông người như trường học, khu vui chơi, cơ sở chăm sóc trẻ em hay bể bơi có điều kiện vệ sinh không bảo đảm là môi trường thuận lợi để bệnh lây lan.

Thời điểm nghỉ hè cũng khiến nguy cơ gia tăng khi trẻ thường xuyên tham gia các lớp học, khu vui chơi, hoạt động du lịch và bơi lội. Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh nhưng không hoang mang hay chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng.

Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nhất là sau khi tiếp xúc với người bệnh hoặc dịch tiết từ mắt, mũi, họng. Không đưa tay chưa rửa sạch lên mắt, mũi, miệng.

Mỗi người cần sử dụng riêng khăn mặt, khăn tắm, gối, chăn, kính mắt, mỹ phẩm, thuốc nhỏ mắt và kính áp tròng. Khăn, vỏ gối của người mắc bệnh nên được giặt riêng; các bề mặt thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, bàn học, đồ chơi cần được vệ sinh định kỳ.

Người bị đau mắt đỏ cần lau ghèn và dịch tiết bằng gạc sạch hoặc khăn giấy dùng một lần rồi bỏ ngay sau khi sử dụng, đồng thời rửa tay sạch. Không dùng chung lọ thuốc nhỏ mắt hoặc để đầu lọ thuốc chạm vào cả mắt bệnh và mắt khỏe. Người đang đeo kính áp tròng nên tạm ngừng sử dụng cho đến khi khỏi bệnh và được nhân viên y tế tư vấn.

Bộ Y tế cũng lưu ý người dân không tự ý mua thuốc nhỏ mắt chứa kháng sinh, thuốc kháng virus hoặc corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Kháng sinh không có tác dụng với viêm kết mạc do virus, trong khi việc dùng thuốc không đúng có thể khiến bệnh kéo dài, gây tổn thương giác mạc và ảnh hưởng thị lực.

Các biện pháp dân gian như đắp lá, nhỏ sữa mẹ hoặc sử dụng những dung dịch không bảo đảm vô khuẩn vào mắt cũng được khuyến cáo tuyệt đối không thực hiện.

Khi có biểu hiện đỏ mắt, chảy nước mắt, nhiều ghèn, kèm sốt, ho hoặc đau họng, người bệnh nên hạn chế tiếp xúc gần, không dùng chung đồ dùng cá nhân và không đến bể bơi. Trẻ có triệu chứng nên nghỉ học nếu không thể bảo đảm vệ sinh cá nhân hoặc phải tiếp xúc gần với nhiều trẻ khác.

Người dân cần đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu như đau nhức mắt nhiều, sợ ánh sáng, nhìn mờ, mắt đỏ nặng, mi sưng, có giả mạc, sốt cao kéo dài, khó thở hoặc trẻ mệt lả, bỏ ăn, bỏ bú, li bì hay triệu chứng ngày càng nặng. Trẻ sơ sinh bị đỏ mắt hoặc chảy dịch mắt cần được khám ngay.

Đối với trường học, cơ sở chăm sóc trẻ em và bể bơi, Bộ Y tế đề nghị tăng cường theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm trẻ có biểu hiện sốt, ho, đau họng, đỏ mắt hoặc rối loạn tiêu hóa để thông báo cho gia đình và hướng dẫn khám kịp thời. Đồng thời, cần bảo đảm nguồn nước sạch, vệ sinh đồ chơi, bề mặt thường xuyên tiếp xúc và duy trì chất lượng nước cùng nồng độ chất khử khuẩn tại các bể bơi theo đúng quy định.