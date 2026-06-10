Bộ Quốc phòng công bố lịch thi đánh giá năng lực vào 23 trường quân đội

(VTC News) -

Kỳ thi đánh giá năng lực (QDA) do Bộ Quốc phòng tổ chức lần đầu tiên để phục vụ tuyển sinh đại học quân sự năm 2026 diễn ra trong ba ngày, từ 19 đến 21/6, với 6 ca thi tại các điểm thi thuộc ba khu vực Bắc, Trung, Nam.

Theo Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, tại khu vực miền Bắc, Học viện Kỹ thuật quân sự là đơn vị chủ trì tổ chức thi với 5 điểm thi đặt tại Hà Nội, gồm Học viện Kỹ thuật quân sự, Viện Đào tạo số và Khảo thí (Đại học Quốc gia Hà Nội), trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Giao thông vận tải và trường Đại học Đại Nam.

Tại khu vực miền Trung, thí sinh dự thi tại trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa).

Ở khu vực miền Nam, điểm thi được đặt tại trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai).

Kỳ thi đánh giá năng lực (QDA) do Bộ Quốc phòng tổ chức lần đầu tiên để phục vụ tuyển sinh đại học quân sự năm 2026 sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 19 đến 21/6.

Theo công bố của Bộ Quốc phòng, bài thi QDA có cấu trúc tương tự bài thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội, gồm ba phần: Toán học và xử lý số liệu với thời gian làm bài 80 phút gồm 50 câu hỏi; Văn học - Ngôn ngữ trong 55 phút với 50 câu hỏi; phần Khoa học hoặc Tiếng Anh trong 60 phút với 50 câu hỏi.

Với phần Khoa học, thí sinh được lựa chọn một trong bốn tổ hợp gồm Vật lý - Hóa học, Hóa học - Sinh học, Vật lý - Sinh học hoặc Lịch sử - Địa lý.

Ban Tuyển sinh quân sự đã công bố dạng thức, đề cương chi tiết và đề tham khảo bài thi QDA để thí sinh có căn cứ ôn tập. Đặc biệt, sau khi hoàn thành bài thi chính thức, thí sinh sẽ được biết kết quả ngay.

Năm 2026, các trường quân đội tuyển 5.420 chỉ tiêu đại học, tăng hơn 1.000 chỉ tiêu so với năm trước và là mức tuyển sinh cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Ngoài phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực QDA, thí sinh đăng ký xét tuyển vào 23 trường quân đội vẫn có thể lựa chọn các phương thức khác như xét tuyển thẳng, sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.