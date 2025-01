Địa điểm duy nhất ở Hà Nội từng 2 lần có tuyết rơi?

C

Nghệ An

Theo dữ liệu của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiệt độ ghi nhận ở trạm Tương Dương, tỉnh Nghệ An vào ngày 7/5/2023 đạt 44,2 độ C. Hiện mức nhiệt này vẫn giữ kỷ lục tại Việt Nam.

Trước đó, hai nơi ghi nhận nhiệt độ cao nhất là trạm Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa với 44,1 độ C và trạm Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, với 43,3 độ C. Nghiên cứu cho thấy nền nhiệt nước ta tăng lên do ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu.