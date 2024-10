Đi xe qua vòng xuyến có phải bật xi nhan?

(VTC News) -

Quy tắc đi vòng xuyến

Căn cứ tại khoản 2 Điều 24 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định nhường đường tại nơi đường giao nhau như sau:

Điều 24. Nhường đường tại nơi đường giao nhau

Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

1. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải.

2. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái.

3. Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

Không phải tất cả người tham giao thông đều hiểu quy tắc đi vòng xuyến để chấp hành đúng luật.

Như vậy, cách đi vòng xuyến đúng như sau:

- Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến: Phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải.

- Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến: Phải nhường đường cho xe đi bên trái.

Đi vòng xuyến theo hướng biển báo nào?

Căn cứ quy định Mục C.6 Phụ lục C Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT quy định về Biển số W.206 "Giao nhau chạy theo vòng xuyến".

- C.6 Biển số W.206 "Giao nhau chạy theo vòng xuyến"

+ Để báo trước nơi giao nhau có bố trí đảo an toàn ở giữa nút giao, các loại xe qua nút giao phải đi vòng xuyến quanh đảo an toàn theo chiều mũi tên, đặt biển số W.206 "Giao nhau chạy theo vòng xuyến". Trong nội thành, nội thị có thể không đặt biển này.

Căn cứ quy định Mục D.3 Phụ lục D Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT quy định về Biển số R.303 "Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến".

- D.3 Biển số R.303 "Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến"

+ Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải chạy vòng theo đảo an toàn ở nơi đường giao nhau phải đặt biển số R.303 "Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến".

+ Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe muốn chuyển hướng phải chạy vòng theo đảo an toàn theo hướng mũi tên.

Biển báo W.206 (giao nhau chạy theo vòng xuyến) và R.303 (nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến).

Xử phạt lỗi vi phạm quy tắc đi vòng xuyến.

Đối với xe ô tô

Căn cứ tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm i khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP và sửa đổi bởi điểm a khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 5. Xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm d, điểm g, điểm h, điểm i, điểm k khoản 2; điểm a, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm k, điểm l, điểm o, điểm r, điểm s khoản 3; điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm I khoản 4; điểm a, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm i khoản 5; điểm a khoản 6; điểm a, điểm c, điểm d khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này.

Như vậy, xe ô tô không chấp hành chỉ dẫn của biển báo hiệu tại vòng xuyến sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

Đối với xe máy

Căn cứ tại điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi bởi điểm e khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 6. Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm c, điểm đ, điểm e, điểm h khoản 2; điểm a, điểm d, điểm g, điểm i, điểm m khoản 3; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm e khoản 4; khoản 5; điểm b khoản 6; điểm a, điểm b khoản 7; điểm d khoản 8 Điều này.

Như vậy, xe máy không chấp hành chỉ dẫn của biển báo hiệu tại vòng xuyến bị xử phạt vi phạm hành chính phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.