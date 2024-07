Đèn báo nhớt ô tô sáng cảnh báo điều gì?

(VTC News) -

Khi đèn cảnh báo bật sáng cần được xử lý ngay, bởi để lâu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận hành động cơ.

Đèn báo nhớt hoạt động thế nào?

Nhớt có nhiệm vụ bôi trơn động cơ để giảm ma sát của các chi tiết bên trong. Cảm biến áp suất nhớt có nhiệm vụ xác định áp suất nhớt của động cơ, từ đó gửi các thông tin thu thập được về ECU. Sau đó, ECU sẽ xác định được lượng nhớt có trong động cơ. Nếu lượng nhớt thấp, đèn báo nhớt sẽ được bật sáng. Bộ phận cảm biến này thường khá dễ bị hư hỏng do luôn phải tiếp xúc với nhiệt độ cao của nhớt.

Đèn báo nhớt sáng cảnh báo nhớt xe có vấn đề. (Ảnh minh họa).

Đèn báo áp suất nhớt được kết nối với cảm biến áp suất nhớt, vì vậy khi cảm biến bị hỏng, thông tin truyền về ECU có thể bị sai lệch. Và lúc này hệ thống điều khiển động cơ có thể hiểu nhầm thông tin, kích hoạt đèn báo nhớt phát sáng.

Nguyên nhân cơ bản đèn báo nhớt sáng

Mực nhớt thấp

Mực nhớt bôi trơn các chi tiết bên trong động cơ thấp được xem là nguyên nhân chính khiến đèn báo nhớt phát sáng. Bạn có thể kiểm tra bằng chức năng kiểm tra mực nhớt đã được tích hợp sẵn trong xe (thường có ở một số mẫu xe hiện đại).

Nếu đèn báo phát sáng trong quá trình vận hành, đây chính là dấu hiệu xe đang bị tiêu hao nhớt quá mức. Tình trạng này cần được kiểm tra cấp thiết bởi vì đối với bất cứ động cơ nào, dầu bôi trơn vô cùng quan trọng. Nếu không xử lý kịp thời sẽ khiến động cơ hư hỏng và gây ảnh hưởng đến an toàn khi tham gia giao thông.

Nếu mức nhớt thấp cần bổ sung đủ. (Ảnh minh họa).

Nhớt bôi trơn bẩn

Một lý do khác khiến đèn báo nhớt phát sáng chính là nhớt bên trong động cơ bẩn. Những cặn bùn hình thành từ nhớt biến chất sẽ khiến cảm biến như áp suất nhớt phát hiện và làm sáng đèn báo nhớt.

Các hạt bụi bẩn này sẽ trở thành chất ma sát trực tiếp lên động cơ khiến xe trở nên nóng hơn và nhanh hao mòn hơn. Đồng thời cũng khiến động cơ trở nên hao tốn nhiên liệu hơn so với thông thường.

Áp suất nhớt yếu

Trường hợp áp suất nhớt yếu là do dầu nhớt ô tô không đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn. Một số lý do có thể kể đến như: loại nhớt không phù hợp, chảo nhớt bị hư hỏng.

Trường hợp dùng không đúng loại nhớt thường xảy ra ở nơi có hai mùa nóng lạnh rõ rệt. Khi nhiệt độ ngoài trời cao nên dùng số nhớt cao, nhiệt độ thấp dùng chỉ số nhớt thấp. Nghĩa là mùa hè xe dùng nhớt đặc độ Vicosity cao (10W - 30) thì mùa lạnh phải đổi sang 5W-30 mới thích hợp.

Trường hợp chảo nhớt bị hư hỏng, nguyên nhân có thể là do máy bơm gặp trục trặc khiến nó không thể hút nhớt lên. Hoặc cũng có thể do màng lọc bị vướng nhiều bụi bẩn, cặn bùn khiến nhớt không thể lưu thông được. Khi đó, bạn cần xả nhớt, gỡ chảo ra và kiểm tra nguyên nhân thực tế do chảo hay do máy bơm để có biện pháp xử lý phù hợp.

Cảm biến áp suất hư

Nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng làm sáng đèn báo nhớt trên bảng đồng hồ là hư hỏng cảm biến. Thông thường, cảm biến áp suất nhớt được gắn bên thân động cơ và thường xuyên tiếp xúc với nhiều cặn bẩn trong nhớt hay nhiệt độ cao nên sẽ có thể xảy ra hư hỏng.

Tuy nhiên, đôi khi mạch điện đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ có vấn đề.