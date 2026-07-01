Đêm nay đến sáng mai, Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng nay 1/7, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 7h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5N-118,5E, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về phía khu vực đặc khu Hoàng Sa.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão số 1. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo đến 7h ngày 2/7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h và có xu hướng mạnh lên. Sức gió mạnh nhấy vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Trong khoảng đêm 2/7 sang ngày 3/7, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2026. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.

“Theo số liệu dự báo hiện tại thì xác suất khoảng 70%, ngày 4/7, bão sẽ di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển phía Đông Bắc Bộ. Cảnh báo tàu thuyền hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông sẽ chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn và thời tiết nguy hiểm trong những ngày tới”, cơ quan khí tượng nhận định.

Theo đó, tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão số 1, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 10, sóng biển cao 2-3m, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới sóng cao 3-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.