Vùng áp thấp vào Biển Đông, miền Bắc sắp mưa lớn diện rộng trong 4 ngày

(VTC News) -

Tin vùng áp thấp trên Biển Đông

Vùng áp thấp ở khu vực miền Trung Philippines đã đi vào Biển Đông. Lúc 1h ngày 1/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5-15,5 độ vĩ Bắc; 117,5-118,5 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới phân tích trên, vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long; phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Vùng áp thấp đang hoạt động trên Biển Đông, miền Bắc sắp hứng thêm đợt mưa lớn kéo dài 4 ngày. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, trong ngày và đêm 1/7, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8; sóng biển cao trên 2m. Tàu thuyền hoạt động ở vùng biển nói trên lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Từ nay đến đêm 1/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh, TP Hải Phòng mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm, mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm. Từ 2/7, mưa lớn ở Bắc Bộ xu hướng giảm dần.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngoài ra, ngày và đêm 1/7, các nơi khác ở Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều và tối 1/7, Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 60mm. Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Từ 2/7, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, mưa tập trung vào chiều và tối.

Nhận định thời tiết từ đêm 2/6 đến ngày 10/7, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa dồn chủ yếu vào đêm và sáng. Từ khoảng 4-7/7, khu vực này khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Từ đêm 2-4/7, Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa vừa, rải rác dông lúc chiều và tối, có nơi mưa to trong khoảng thời gian từ 4-5/7, sau chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.