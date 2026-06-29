Huy động trực thăng diễn tập cứu hộ trên biển, ứng phó với siêu bão

Ngày 29/6, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Quân khu 3 tổ chức Diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2026. Cuộc diễn tập được xây dựng trên tình huống giả định bão quốc tế TRAMI sau khi đi qua Philippines mạnh lên thành bão số 3 với sức gió cấp 15-16, giật cấp 17, có khả năng đổ bộ trực tiếp vào Ninh Bình, gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở và nhiều sự cố nghiêm trọng.