Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo vệ tính mạng nhân dân là mệnh lệnh cao nhất
Chiều 29/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc về công tác phòng chống bão, lũ thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026.
Để em trai 2 tuổi lái xe máy, thiếu niên ở Lào Cai bị lập biên bản
Từ clip phản ánh của người dân, công an nhanh chóng xác minh thiếu niên ở Lào Cai để em trai 2 tuổi cầm tay lái xe máy và lập biên bản xử lý nhiều lỗi vi phạm.
Công an TP Hà Nội nâng tổng số camera AI trên địa bàn lên 5.000 chiếc
Chiều 29/6, Giám đốc Công an Hà Nội chủ trì lễ khánh thành giai đoạn 2 Trung tâm Thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông.
Huy động trực thăng diễn tập cứu hộ trên biển, ứng phó với siêu bão
Với kịch bản siêu bão đổ bộ vào Ninh Bình, loạt tình huống cứu hộ trên biển, cứu nạn bằng trực thăng, chữa cháy tàu và thiết lập bệnh viện dã chiến được triển khai.
Link xem trực tiếp Brazil vs Nhật Bản 0h ngày 30/6, vòng 1/16 World Cup 2026
Cập nhật link xem trực tiếp Brazil vs Nhật Bản: Kênh phát sóng, giờ bóng lăn, thông tin trận đấu và cách xem online tại World Cup 2026.
Đấu Brazil ở World Cup, bóng đá Nhật Bản đưa giấc mơ truyện tranh ra đời thực
Hai bộ manga nổi tiếng không chỉ truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ cầu thủ mà còn phản ánh quá trình bóng đá Nhật Bản từng bước hướng tới mục tiêu vô địch World Cup.
Ông Trump nói cuộc gặp cấp cao với Iran sẽ được tổ chức vào ngày mai
Mỹ cho biết, cuộc họp cấp cao về Iran sẽ được tổ chức tại Doha vào thứ Ba (30/6) với sự tham dự của các đặc phái viên hàng đầu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo vệ tính mạng nhân dân là mệnh lệnh cao nhất
Chiều 29/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc về công tác phòng chống bão, lũ thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026.
Cháy 15 tàu cá tại khu neo đậu ở Gia Lai, thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng
Vụ cháy tại khu neo đậu tàu thuyền thôn Huỳnh Giản Nam, xã Tuy Phước Đông làm 12 tàu cá cháy rụi, 3 tàu cháy phần mũi, thiệt hại ban đầu ước khoảng 10 tỷ đồng.
Từ 1/7 nới quy định lắp phụ kiện ô tô, bỏ bài thi mô phỏng sát hạch lái xe
Từ 1/7, nhiều quy định mới trong lĩnh vực giao thông có hiệu lực như việc lắp phụ kiện do nhà sản xuất cung cấp không phải thực hiện thủ tục cải tạo.
Chủ tịch UBND cấp xã ở TP.HCM được giao đất, thu hồi đất
Chủ tịch UBND cấp xã ở TP.HCM được phân cấp thực hiện 26 nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai, gồm giao đất, thu hồi đất, phê duyệt bồi thường, đấu giá quyền sử dụng đất.
Gần 90.000 xe Honda SH cần cập nhật phần mềm vì lỗi hiển thị đồng hồ
Honda Việt Nam thu hồi gần 90.000 xe SH125i và SH160i để cập nhật phần mềm sau khi ghi nhận hiện tượng hiển thị chưa chính xác.
Để em trai 2 tuổi lái xe máy, thiếu niên ở Lào Cai bị lập biên bản
Từ clip phản ánh của người dân, công an nhanh chóng xác minh thiếu niên ở Lào Cai để em trai 2 tuổi cầm tay lái xe máy và lập biên bản xử lý nhiều lỗi vi phạm.
Công an TP Hà Nội nâng tổng số camera AI trên địa bàn lên 5.000 chiếc
Chiều 29/6, Giám đốc Công an Hà Nội chủ trì lễ khánh thành giai đoạn 2 Trung tâm Thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông.
Mỹ - Iran mở kênh liên lạc 'hạ nhiệt căng thẳng' trước thềm đàm phán tại Doha
Các nhóm kỹ thuật của Mỹ và Iran dự kiến sẽ gặp nhau tại thủ đô Doha (Qatar) trong vài ngày tới để thảo luận việc thực thi thỏa thuận hòa bình tạm thời.
Tìm thấy hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang Đăk Cấm
Trong khuôn viên Nghĩa trang Đăk Cấm (tỉnh Quảng Ngãi) lực lượng tham gia tìm kiếm đã tìm thấy một hài cốt liệt sĩ.
Xưởng sản xuất bình nước lọc 1.000 m² ở Hưng Yên bốc cháy ngùn ngụt
Xưởng sản xuất bình nước lọc rộng khoảng 1.000 m² tại địa bàn xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc 2 sản phẩm dầu gội bồ kết, dầu xả nha đam
Hai sản phẩm dầu gội bồ kết thảo dược và dầu xả nha đam gừng dừa nhãn Hoa Xứ Lạng bị Bộ Y tế yêu cầu thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc vì vi phạm điều kiện sản xuất.
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