Đề Toán tốt nghiệp THPT 2026 'dễ thở' hơn, dự báo phổ điểm tăng mạnh

(VTC News) -

Đề thi môn Toán

Gợi ý đáp án môn Toán

Nhận định về đề thi môn Toán trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên Toán tại Hà Nội, cho rằng nếu đặt cạnh đề năm 2025, đề thi năm nay có phần dễ thở hơn.

Theo thầy Tùng, sự khác biệt nằm ở phần II – dạng câu hỏi Đúng/Sai. Các câu hỏi trong phần này đều ở mức vận dụng tương đối vừa sức, giúp thí sinh có nhiều cơ hội ghi điểm hơn.

Ở phần III – dạng câu hỏi trả lời ngắn, cấu trúc và mức độ tương đồng với năm trước, gồm khoảng 3 câu ở mức vận dụng và 3 câu ở mức vận dụng cao.

Đồng quan điểm, thầy Tô Cường, Trung tâm Toán và Khoa học TP-edu nhận định đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2026 vẫn đảm bảo tính phân hóa cao, với cấu trúc phân loại điểm tương tự đề thi năm trước.

Theo thầy Cường, đề thi có phạm vi kiến thức trải rộng từ lớp 10 đến lớp 12, trong đó phần lớn câu hỏi tập trung ở chương trình lớp 11 và lớp 12. Việc phân bố kiến thức như vậy giúp đánh giá toàn diện năng lực học sinh, đồng thời đáp ứng yêu cầu phân loại để phục vụ xét tuyển đại học.

Nhiều giáo viên đánh giá, đề Toán năm nay "dễ thở" hơn năm 2025. (Ảnh minh họa)

Điểm 9 không nhiều, đề vẫn đảm bảo tính phân hóa

Theo đánh giá của thầy Tùng, hai câu khó nhất của đề là bài toán liên quan đến diện tích hình thang và bài toán về các bóng đèn. Đây là những câu hỏi có khả năng phân loại tốt học sinh khá, giỏi.

"Với mặt bằng đề thi năm nay, học sinh có học lực trung bình có thể đạt khoảng 6-7 điểm; học sinh khá có thể đạt từ 7,5 điểm trở lên, trong khi học sinh giỏi có thể đạt mức 8–8,5 điểm", thầy Tùng nói.

Dù đề thi dễ thở hơn năm trước, thầy Tùng dự đoán số lượng bài thi đạt từ 9 điểm trở lên sẽ không nhiều. Theo thầy, đề thi vẫn đáp ứng được yêu cầu xét công nhận tốt nghiệp, đồng thời giữ được tính phân hóa cần thiết để phục vụ công tác tuyển sinh đại học.

Trong khi đó, thầy Tô Cường dự báo phổ điểm tương tự năm ngoái, trung bình cộng điểm có thể sẽ nhỉnh hơn năm ngoái một chút do thí sinh đã quen hơn với cấu trúc đề thi mới.

Dựa trên độ khó của đề, thầy Cường dự đoán: "Nhóm học sinh trung bình có thể đạt khoảng 5–5,5 điểm; nhóm học sinh khá dao động từ 6–7,5 điểm; trong khi nhóm học sinh giỏi có khả năng đạt từ 8–9,5 điểm trở lên".

Theo thầy Hồng Trí Quang - Trưởng ban Toán, Hội đồng Khoa học & Sư phạm, Trường The Dewey Schools: "Phổ điểm môn Toán năm nay có thể tập trung trong khoảng 6,5–7,5 điểm, cao hơn rõ rệt so với năm trước. Điểm trung bình được dự báo tăng mạnh khi số lượng thí sinh đạt điểm cao nhiều hơn".

Thầy Quang nhận định đề thi "chưa tạo được khoảng cách lớn giữa nhóm học sinh giỏi và xuất sắc". Do đó, số lượng thí sinh đạt mức 9,5–10 điểm có thể tăng đột biến so với năm 2025 – năm chỉ có hơn 500 bài thi đạt điểm 10.

Thầy Nguyễn Anh Tú, giáo viên Tuyensinh247.com cho rằng, câu phân loại chặn điểm 10 có độ khó đủ cao để phân loại những học sinh xuất sắc. Thầy dự báo, học sinh trung bình chủ yếu là tầm 5 điểm, học sinh khá có thể được 6-7 điểm, học sinh giỏi hơn có thể đạt 8 và trên 8 điểm.

"Với đề này thì phải cực giỏi, hiểu bản chất vấn đề, tư duy tốt và luyện tập đủ nhiều mới đạt điểm 9, 10. Khoảng điểm trung bình của môn Toán năm 2026 sẽ là 5,5 - 6, cao hơn so với năm 2025 (4,78 điểm)", giáo viên này nhận định.