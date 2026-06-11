Thiếu 5 phút cuối giờ, thí sinh tiếc nuối lỡ cơ hội chạm mốc 9 điểm Toán

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Hà Nội sẽ đối thoại công khai, rà soát kiến nghị dự án Trục đại lộ sông Hồng Thành phố sẽ thiết lập cơ chế đối thoại công khai, thường xuyên, giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của người dân liên quan dự án Trục đại lộ sông Hồng.

5 cơ quan báo chí Trung ương đồng hành cùng Thái Nguyên trong giai đoạn mới Sự đồng hành của các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh Thái Nguyên trong giai đoạn mới.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây trộm cắp, thu gom mèo liên tỉnh Làm việc với cơ quan công an, những người này bước đầu khai nhận đã tổ chức hoạt động bẫy bắt, thu gom mèo trên nhiều địa bàn trong khoảng 3 năm qua.

Bỏ nghiệm thu PCCC, doanh nghiệp vẫn có thể bị kiểm tra đột xuất Từ 1/7, dù bỏ thủ tục nghiệm thu PCCC với một số công trình đã được thẩm định thiết kế, lực lượng chức năng vẫn hậu kiểm định kỳ hoặc đột xuất để kiểm soát rủi ro.

Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ khi thi công bệnh viện ở Quảng Trị: Mở rộng tìm kiếm Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu tập trung tìm kiếm, quy tập dứt điểm tại các vị trí phát hiện hài cốt liệt sỹ trước khi mở rộng sang các khu vực lân cận.

Bảng giá xe Ford Ranger tháng 6/2026 mới nhất Dưới đây là bảng giá Ford Ranger tháng 6/2026 mới nhất cùng thông tin các phiên bản đang phân phối theo công bố từ Ford Việt Nam.

Jordan đánh chặn 20 tên lửa phóng từ Iran Jordan tuyên bố đánh chặn và phá hủy 20 tên lửa phóng từ Iran, sau khi Tehran tuyên bố nhắm mục tiêu vào căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Không được Mỹ cấp Visa, doanh nghiệp Argentina tặng tivi cho người hâm mộ Hàng nghìn Argentina bị từ chối Visa vào Mỹ, thương hiệu Noblex đã tặng 100 chiếc tivi cho người hâm mộ, giúp họ cổ vũ đương kim vô địch ngay tại quê nhà.

Robot 'soái ca', 'nữ thần' gây sốt tại Trung Quốc Công ty robot Trung Quốc UBTech mở bán trước mẫu robot hình người U1, được giới thiệu là robot đồng hành cảm xúc "siêu mô phỏng sinh học" đầu tiên trên thế giới.

TP.HCM sắp cấp mã định danh bất động sản TP.HCM sẽ triển khai cấp mã định danh điện tử cho sản phẩm bất động sản sau khi Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được hoàn thiện trong tháng 7.

Sở Văn hóa TP.HCM rà soát, kiểm tra vụ 'Đảo hoa hậu' bị chê phản cảm Lãnh đạo Sở VH TP.HCM cho biết tiếp nhận các ý kiến về "Đảo hoa hậu", Sở đang phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát, làm việc với đơn vị tổ chức.

Rơi trực thăng quân sự ở Pakistan, toàn bộ 20 người thiệt mạng Giới chức Pakistan xác nhận toàn bộ 20 người trên trực thăng quân sự Mi-17 thiệt mạng sau khi máy bay gặp nạn, nguyên nhân ban đầu được cho là do lỗi kỹ thuật.

Steve Jobs, Elon Musk có phải nhà phát minh như trong đề Văn tốt nghiệp THPT? Đề thi Văn tốt nghiệp THPT 2026 nhắc đến Steve Jobs, Elon Musk... với những phát minh làm thay đổi thế giới, nhưng có thật họ là nhà phát minh?

27 thí sinh bị đình chỉ ngày đầu thi tốt nghiệp THPT 2026 Cả nước ghi nhận 27 trường hợp bị đình chỉ, chủ yếu do sử dụng điện thoại trong phòng thi trong ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Trọng tài bắt trận khai mạc World Cup 2026 là ai? FIFA công bố tổ trọng tài điều khiển trận khai mạc World Cup 2026, trong đó trọng tài Wilton Sampaio được giao bắt chính trong trận đấu giữa Mexico và Nam Phi.

Bí thư Quảng Ninh yêu cầu kiên quyết thu hồi các dự án ì ạch nhiều năm Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.

Iran phóng tên lửa tập kích loạt căn cứ Mỹ ở Trung Đông Sáng 11/6, lực lượng Không gian vũ trụ và Hải quân Iran tuyw6n bố đã đánh trúng 18 cơ sở tại các căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú ở Trung Đông.

Tàu chở hàng từ Oman đến Iran trúng đòn tập kích của Mỹ Truyền thông Iran đưa tin tàu chở "hàng hóa thiết yếu" từ Oman đến Iran bị Mỹ tấn công, toàn bộ thành viên thuỷ thủ đoàn đều an toàn.

Bị từ chối visa đến Mỹ xem World Cup, cổ động viên Argentina được tặng ti vi Không thể sang Mỹ xem World Cup 2026 vì trượt visa, 100 cổ động viên Argentina bất ngờ được tặng TV miễn phí để cổ vũ đội tuyển ngay tại nhà.

Đề Toán tốt nghiệp THPT 2026 'dễ thở' hơn, dự báo phổ điểm tăng mạnh Các chuyên gia nhận định đề Toán tốt nghiệp THPT 2026 "dễ thở" hơn năm ngoái, giúp học sinh khá dễ dàng đạt điểm 7 nhưng số lượng điểm 9, 10 gây nhiều tranh luận.

Bất chấp nắng nóng, Finy 'xuống chợ' giải nhiệt vốn cho tiểu thương Với tinh thần nhiệt huyết, đội ngũ Finy đã chính thức ra quân tại địa bàn miền Bắc mang theo sứ mệnh tiếp sức cho hoạt động kinh doanh của bà con tiểu thương.

VietinBank eFAST ra mắt dịch vụ Digital L/C cho doanh nghiệp VietinBank chính thức ra mắt dịch vụ Digital L/C trên nền tảng ngân hàng số VietinBank eFAST, đưa toàn bộ quy trình phát hành thư tín dụng (L/C) lên kênh số.

Shakira, Lisa cùng dàn siêu sao đổ bộ sân khấu khai mạc World Cup 2026 Shakira, Lisa, Katy Perry cùng nhiều ngôi sao âm nhạc hàng đầu thế giới sẽ góp mặt trong lễ khai mạc hoành tráng của World Cup 2026 tại Mexico, Canada và Mỹ.

Hạn chế trong điều hành công việc, chủ tịch phường ở Quảng Ninh bị đề nghị làm công việc khác Năng lực có hạn, ông Bùi Triều Dương, Chủ tịch UBND phường Bình Khê bị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị điều động đảm nhận công việc khác.

Nhận định bóng đá Mexico vs Nam Phi, khai mạc World Cup 2026 Nhận định Mexico vs Nam Phi, bảng A World Cup 2026 (2h ngày 12/6): Phân tích số liệu thống kê, dự đoán tỷ số Mexico đấu với Nam Phi.

Nhận định bóng đá Canada vs Bosnia & Herzegovina, bảng B World Cup 2026 Nhận định Canada vs Bosnia & Herzegovina, bảng B World Cup 2026 (2h ngày 13/6): Phân tích số liệu thống kê, dự đoán tỷ số Canada đấu với Bosnia & Herzegovina.

Kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo bộ ngành đẩy nhanh di dời trường đại học, cơ quan Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành đẩy nhanh tiến độ di dời và chuyển giao quỹ nhà, đất của các trường đại học, cơ quan theo quy hoạch.

Chi tiết giá vàng nữ trang 9999 PNJ hôm nay 11/6/2026 Vàng nữ trang 9999 là dòng sản phẩm được đánh giá cao nhờ hàm lượng vàng gần như nguyên chất và giá trị lâu dài.

Mảng vữa từ nhà ga metro Cát Linh - Hà Đông rơi trúng xe buýt Một mảng vữa từ hạng mục trang trí tại nhà ga Văn Khê (tuyến metro Cát Linh - Hà Đông) rơi trúng xe buýt đang di chuyển bên dưới, làm vỡ kính phương tiện.