Hà Nội công bố 222 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố danh sách 222 điểm thi phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những địa phương có số lượng điểm thi lớn nhất cả nước.

Dự kiến, cả nước sẽ có khoảng 2.500 điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 với 50.000 phòng thi.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có tổng cộng 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 60.000 em so với năm 2025. Dự kiến cả nước sẽ tổ chức khoảng 2.500 điểm thi với 50.000 phòng thi.

Dưới đây là danh sách 222 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Nội:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6, sớm hơn khoảng hai tuần so với năm ngoái. Cấu trúc kỳ thi tiếp tục được giữ ổn định với 4 môn thi, gồm 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn.

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý áp lực tổ chức kỳ thi năm nay tăng cao do số lượng thí sinh đông, đặc biệt tại các địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An và Thanh Hóa. Các địa phương được yêu cầu tăng cường phương án đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi và phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.