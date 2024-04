Đề tham khảo kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024

(VTC News) -

Chiều 26/4, đại diện Cục Đào tạo (Bộ Công an) thông tin cấu trúc đề tham khảo thi đánh giá vào các trường đại học, học viện khối ngành Công an năm nay gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài 180 phút.

Phần trắc nghiệm ngoài nội dung môn học còn kiểm tra tư duy logic, kỹ năng phán đoán, xử lý tình huống, gắn với yêu cầu đào tạo đặc thù của ngành công an. Phần tự luận kiểm tra kiến thức hai môn Toán và Ngữ văn.

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an diễn ra trong 2 ngày 6-7/7, thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường nào sẽ thi tại trường đó. Các trường khối công an sẽ lấy 2 thành phần điểm (gồm điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an và điểm thi tốt nghiệp THPT) để làm điểm xét tuyển.

Công thức tính điểm xét tuyển của Bộ Công an như sau: Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp *2/5 + Điểm thi đánh giá *3/5 + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Điểm thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia.

Năm nay, Bộ Công an dự kiến tuyển 2.150 chỉ tiêu đào tạo hệ đại học chính quy phân bổ vào 8 trường đại học, học viện trực thuộc (tăng 150 chỉ tiêu so với năm 2023).

Các trường giữ nguyên 3 phương thức xét tuyển:

Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.

Phương thức 3: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với kết quả Bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Về khu vực tuyển sinh, Bộ Công an quy định: