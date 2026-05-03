OPPO ra mắt hạng mục Super Video tại Giải thưởng Nhiếp ảnh 2026

Giải thưởng Nhiếp ảnh OPPO 2026 mở cổng nhận bài thi, khẳng định vị thế sân chơi nhiếp ảnh di động quy mô quốc tế. Năm nay, cuộc thi giới thiệu hai hạng mục mới là Super Video (Quay phim) và Super Zoom (Chụp xa), nâng tổng số chủ đề lên con số 6 với tổng giá trị giải thưởng 76.500 USD.

Hạng mục Super Video tập trung vào định dạng phim ngắn di động. Nhằm hỗ trợ người dùng sáng tạo, hãng hợp tác với Meta tối ưu hóa chất lượng video đăng tải lên nền tảng Instagram cho dòng máy Find X9 Ultra. Hạng mục Super Zoom kỳ vọng khai phá tiềm năng từ công nghệ ống kính viễn vọng trên điện thoại.

Bên cạnh các hạng mục thi đấu, ban tổ chức triển khai nhiều chương trình hỗ trợ tài năng trẻ như "Filmmaker Accelerator" phối hợp cùng Discovery. Các cá nhân xuất sắc ở hạng mục video nhận đào tạo chuyên sâu, hỗ trợ kinh phí sản xuất phim ngắn và cơ hội phát sóng tác phẩm trên các kênh quốc tế. Học viện Nhiếp ảnh OPPO ra đời cung cấp kiến thức và kỹ thuật hình ảnh cho người dùng.

Hội đồng giám khảo quy tụ các chuyên gia từ Hasselblad, Warner Bros. Discovery, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và các lãnh đạo cấp cao của hãng. Hệ thống vinh danh bao gồm 38 giải thưởng từ cấp độ Vàng, Bạc, Đồng đến giải khu vực và giải do khán giả bình chọn.

Thời hạn nhận bài dự thi kéo dài đến hết ngày 31/12/2026. Thí sinh sử dụng thiết bị của OPPO, OnePlus hoặc Realme gửi tác phẩm qua website hoặc các nền tảng mạng xã hội như Instagram và TikTok kèm mã định danh theo quy định.