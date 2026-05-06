OPPO Find X9 Ultra: Lần đầu có ống kính tele 10x trên smartphone

OPPO lần đầu tiên mở bán dòng Find X9 Series đầy đủ tại thị trường Việt Nam, gồm Find X9 Ultra và Find X9s, cải tiến thế mạnh nhiếp ảnh khi hợp tác cùng Hasselblad (Thụy Điển).

Find X9 Ultra là phiên bản cao cấp nhất, tập trung vào nâng cấp hệ thống camera. Điểm đáng chú ý là camera tele 50MP hỗ trợ zoom quang học 10x - theo công bố là lần đầu xuất hiện trên smartphone. Để đạt được mức zoom này, OPPO sử dụng cấu trúc ống kính tiềm vọng 5 lăng kính, giúp mở rộng tiêu cự nhưng vẫn kiểm soát kích thước mô-đun.

Cấu trúc mới giúp thu gọn 30% kích thước mô-đun, đảm bảo thiết kế mỏng nhẹ.

Thiết bị còn tích hợp hệ thống chống rung cảm biến với biên độ dịch chuyển lớn, hỗ trợ duy trì độ ổn định khi zoom xa. Ngoài ra, máy cho phép zoom chất lượng cao lên đến 20x trong một số điều kiện.

Camera tái tạo màu thế hệ mới nhằm cải thiện độ chính xác màu sắc.

Cụm camera sau gồm camera chính 200MP sử dụng cảm biến Sony LYTIA 901 kích thước lớn, camera tele chân dung 200MP và camera góc siêu rộng 50MP.

Hình được chụp từ Find X9 Ultra.

Đáng chú ý, OPPO cũng giới thiệu bộ phụ kiện Hasselblad Explorer, gồm ốp lưng tích hợp phím chụp và vòng xoay vật lý, cùng ống kính tele rời tiêu cự 300mm. Khi kết hợp với camera tele 3x, tiêu cự có thể mở rộng tương đương zoom quang học khoảng 13x.

Bộ phụ kiện hỗ trợ duy trì độ chi tiết cao ngay cả ở các mức zoom lớn hơn.

Ở mảng video, Find X9 Ultra hỗ trợ quay 4K Dolby Vision trên dải zoom rộng, 4K 120fps và lần đầu bổ sung quay 8K trên dòng flagship của hãng. Các công cụ chuyên sâu như O-Log2, ACES và LUT cũng được tích hợp, hướng tới người dùng sáng tạo nội dung.

Về cấu hình, máy sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, hệ thống tản nhiệt buồng hơi, pin 7.050mAh, sạc nhanh 100W và sạc không dây 50W.

Find X9s được định vị là phiên bản linh hoạt hơn, hướng đến người dùng thích di chuyển và chụp ảnh nhanh. Máy trang bị hệ thống ba camera 50MP, gồm camera chính có chống rung quang học, camera tele 3x và camera góc siêu rộng 120 độ.

Mẫu flagship mang trải nghiệm nhiếp ảnh Hasselblad đến gần hơn với người dùng trẻ.

Các chế độ chụp Hasselblad tiếp tục được giữ lại, bao gồm chân dung và chế độ chỉnh tay với khả năng kiểm soát thông số như ISO, tốc độ màn trập. Máy hỗ trợ lưu ảnh RAW 16-bit và chụp liên tiếp tốc độ cao lên tới 200 khung hình.

Hình được chụp từ Find X9s.

Toàn bộ hệ thống camera hỗ trợ quay video 4K 60fps Dolby Vision. Thiết bị có thân mỏng 7,99 mm, màn hình 6,59 inch độ sáng cao, phù hợp sử dụng ngoài trời.

Find X9s sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s tiến trình 3nm, pin 7.025mAh, sạc nhanh 80W. Máy đạt các tiêu chuẩn kháng nước, bụi IP66, IP68, IP69 và chứng nhận độ bền từ SGS (Thụy Sĩ).

Bảng giá chi tiết của OPPO Find X9 Series:

Mẫu Ram và bộ nhớ Màu sắc Giá bán (đồng) OPPO Find X9s 12GB + 256GB Tím, Cam, Xám 24.990.000 OPPO Find X9s 12GB + 512GB Cam, Xám 26.990.000 OPPO Find X9 Ultra 16GB + 512GB Cam 49.990.000 Bộ Ống kính Tele OPPO Hasselblad Explorer - - 10.000.000