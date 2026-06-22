Danh tính các nạn nhân trong vụ xe khách tông ô tô đầu kéo trên cao tốc

(VTC News) -

Liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và đầu kéo trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng (Hà Tĩnh), theo lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh, vụ tai nạn khiến tài xế xe khách là anh N.T.N tử vong, 6 người bị thương. Sau khi tai nạn xảy ra, những nạn nhân bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu, sau đó một số người được chuyển ra Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn

Danh sách 6 nạn nhân bị thương gồm:

Nạn nhân T.T.T. (53 tuổi, trú tại xã Gia Lâm, Hà Nội) bị đa chấn thương. Sau khi được xử lý ban đầu, bệnh nhân xin chuyển ra Hà Nội điều trị.

Nạn nhân N.T.V.H. (18 tuổi, trú phường Từ Sơn, Bắc Ninh; là phụ xe khách) bị dập nát đùi trái. Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt cụt đùi trái cho bệnh nhân.

Nạn nhân T.T.T. (62 tuổi, trú xã Phù Đổng, Hà Nội) được chẩn đoán chấn thương sọ não, gãy xương đòn phải. Sau khi thăm khám, bệnh nhân không nhập viện và xin chuyển ra Hà Nội điều trị.

Nạn nhân D.T.C. (65 tuổi, trú xã Phù Đổng, Hà Nội) bị vết thương vùng trán, cần theo dõi chấn thương sọ não. Nạn nhân đang được điều trị chuyên khoa răng - hàm - mặt.

Nạn nhân T.T.B. (72 tuổi, trú xã Gia Lâm, Hà Nội) bị chấn thương cột sống thắt lưng, cần theo dõi chấn thương sọ não. Bệnh nhân đã xin về Hà Nội điều trị.

Nạn nhân nhỏ tuổi nhất là bé gái L.N.M.K. (7 tuổi, trú xã Gia Lâm, Hà Nội). Cháu bị chấn thương sọ não, gãy xương đòn trái. Gia đình đã xin chuyển bệnh nhi ra Hà Nội điều trị.

Được biết, những hành khách bị thương được xác định cư trú ở Hà Nội và thuê xe khách đi du lịch. Khi xe đang trên đường trở về thì gặp tai nạn.

Lực lượng chức năng đang triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, vụ tai nạn xảy ra khoảng 20h15 ngày 21/6, tại Km557+200 cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng qua xã Kỳ Văn (tỉnh Hà Tĩnh). Thời điểm trên, xe khách giường nằm BKS 99H-067.xx chạy theo hướng Nam - Bắc. Khi đến khu vực gần nút giao Kỳ Trung, xe này va chạm với xe đầu kéo BKS 29E-422.xx đang chở nhiều khung sắt cỡ lớn.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe khách biến dạng, găm chặt vào khung sắt phía sau xe đầu kéo. Nhiều hành khách bị thương, một số người mắc kẹt trong xe khách.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng điều động phương tiện chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn.