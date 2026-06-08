Hai người tử vong sau cú tông kinh hoàng giữa hai xe tải trên cao tốc Hà Tĩnh

(VTC News) -

Rạng sáng 8/6, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, đoạn qua xã Trường Lưu (Hà Tĩnh), khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h10 cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 29H-683.xx lưu thông trên cao tốc theo hướng Bắc - Nam. Khi đến Km485+740, phương tiện này va chạm mạnh với xe tải biển kiểm soát 38C-055.xx đang chạy cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe tải biển Hà Nội bị biến dạng, cabin bẹp dúm và 3 người bên trong mắc kẹt. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng điều động lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Lực lượng chức năng đã sử dụng máy cắt thủy lực để phá dỡ phần cabin, đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, 2 người đã tử vong, người còn lại bị thương nặng và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, xe tải biển Hà Nội hư hỏng nặng phần đầu, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Xe tải biển Hà Tĩnh bị hư hỏng phần đuôi sau va chạm.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi theo hướng Bắc - Nam ùn ứ kéo dài nhiều km. Lực lượng CSGT phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông xuống Quốc lộ 1 và điều xe cứu hộ đến giải phóng hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 3h ngày 7/6, xe khách hãng Phương Trang mang biển số TP.HCM do tài xế N.H.T (49 tuổi, quê Khánh Hòa) cầm lái chạy trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hướng về TP.HCM.

Khi đến đoạn qua xã Tân Lập, xe khách giường nằm tông vào đuôi xe đầu kéo container biển kiểm soát Thanh Hóa do tài xế Lương Xuân Huân (46 tuổi) cầm lái.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe khách giường nằm biến dạng, nhiều hành khách bị thương. Phần lớn nạn nhân là người từ Khánh Hòa trên đường vào TP.HCM.

Trong đó có 3 người bị thương nặng (gồm tài xế, phụ xe và một hành khách trẻ), những người còn lại chấn thương nhẹ.