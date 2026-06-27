Đắk Lắk công bố quy hoạch, kêu gọi đầu tư hơn 1 triệu tỷ đồng vào 257 dự án

(VTC News) -

Tỉnh Đắk Lắk công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển Đắk Lắk theo hướng xanh, hiện đại, bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế biển làm động lực tăng trưởng mới.

Đồng thời, tỉnh công bố danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn đăng ký dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng trên nhiều lĩnh vực trọng điểm.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao Quyết định chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư.

Cùng với đó, tỉnh công bố Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn đăng ký 40.294 tỷ đồng, khẳng định sức hút của môi trường đầu tư cũng như quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp của địa phương.

Ngoài ra, tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, tỉnh Đắk Lắk cũng trao Biên bản ghi nhớ (MOU), thỏa thuận hợp tác và chủ trương khảo sát đầu tư đối với 78 dự án có tổng vốn dự kiến 1.020.864 tỷ đồng, tập trung vào ba nhóm lĩnh vực gồm năng lượng; hạ tầng giao thông, khu - cụm công nghiệp và đô thị; cùng các dự án công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch.

Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại hội nghị.

Trong khuôn khổ chương trình, Đắk Lắk cũng tổ chức khởi công, khánh thành và khởi động 20 dự án, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá việc công bố điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đắk Lắk, đồng thời mở ra không gian phát triển rộng lớn sau khi hợp nhất.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh tập trung triển khai khai hiệu quả quy hoạch.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tập trung triển khai hiệu quả quy hoạch, ưu tiên các dự án động lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và khai thác hiệu quả các lợi thế để xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm năng lượng xanh, công nghiệp và logistics của khu vực.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, khẳng định địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy hiệu quả phục vụ doanh nghiệp làm thước đo năng lực điều hành; cam kết bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, nhất quán và rút ngắn tối thiểu 50% thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, chính quyền sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời dự án, từ khảo sát, chuẩn bị đầu tư đến triển khai, vận hành và mở rộng sản xuất.

Địa phương cũng đang đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng nhằm tạo quỹ đất sạch, phục vụ các dự án động lực và thu hút đầu tư trong giai đoạn tới.