Lâm Đồng đẩy mạnh thu hút đầu tư ngành du lịch

(VTC News) -

Đà Lạt tiếp tục giữ vai trò trung tâm du lịch của tỉnh, được công nhận “Thành phố du lịch sạch ASEAN” và tham gia mạng lưới Thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc. Bên cạnh các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, hội nghị, văn hóa - nghệ thuật, địa phương đang đẩy mạnh du lịch nông nghiệp, sinh thái, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Đà Lạt - Thành phố du lịch sạch ASEAN. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Khu vực phía Nam (Bình Thuận) phát triển mạnh du lịch biển với các điểm đến nổi tiếng như Mũi Né, Bàu Trắng, đảo Phú Quý. Hàng loạt dự án quy mô lớn đang được triển khai, như Khu du lịch Thung lũng Đại Dương và Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Hàm Tiến - Mũi Né, góp phần định hình không gian du lịch biển, đô thị ven biển hiện đại.

Ở phía Tây (Đắk Nông), công viên địa chất toàn cầu UNESCO được khai thác theo hướng du lịch sinh thái và cộng đồng, kết hợp với các tuyến khám phá địa mạo, hang động và văn hóa dân tộc bản địa, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho du lịch Lâm Đồng.

Vừa qua, tỉnh cũng đã tổ chức thành công “Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng năm 2025” với chủ đề “Lâm Đồng - Hội tụ tinh hoa, Kết nối cảm xúc” đã đạt kết quả tích cực với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo người dân và du khách.

“Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng năm 2025” để lại dấu ấn khó phai trong lòng du khách. (Ảnh: Tạp chí Du lịch TP.HCM)

Chín tháng đầu năm 2025, Lâm Đồng đón 15,2 triệu lượt khách, tăng 17,58% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 915.000 lượt, tăng 33,2%. Doanh thu du lịch ước đạt 40.272 tỷ đồng, tăng 18,36%.