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Xuất bản ngày 02/07/2026 06:13 PM
Xuất bản ngày 02/07/2026 06:13 PM

Đắk Lắk có thêm Phó Chủ tịch UBND

MINH MINH
MINH MINH
(VTC News) -

Ông Y Nhuân Byă - Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đắk Lắk được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chiều 2/7, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ 2 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và kiện toàn nhân sự Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Y Nhuân Byă (thứ 4 từ trái sang), Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Y Nhuân Byă (thứ 4 từ trái sang), Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết, xác nhận kết quả bầu ông Y Nhuân Byă, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 77/77 phiếu tán thành. Đồng thời, giao Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Trần Văn Tân, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, do được điều động, chuyển công tác khác.

Đồng thời, HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu ông Hồ Quang Đệ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức Ủy viên UBND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu công tác, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hoạt động ổn định, hiệu quả.

Như vậy, Đắk Lắk hiện có 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Ông Nguyễn Thiên Văn, Ông Trương Công Thái, Ông Đào Mỹ và Ông Y Nhuân Byă.

Ông Y Nhuân Byă (47 tuổi, dân tộc Êđê, quê quán xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk) có trình độ Cử nhân Luật.

Quá trình công tác, ông Y Nhuân Byă từng giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Đắk Lắk; Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ea Kar (cũ) và Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk.

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