Ông Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Chiều 9/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu bầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh và giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí bầu ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng ngày, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc đồng ý giới thiệu ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhất trí giới thiệu ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên cũng thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 để bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, nhất trí giới thiệu để bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm 2026-2031 đối với 4 lãnh đạo tái cử gồm: Lê Xuân Tiến, Đặng Thanh Giang, Trần Thị Tuyến Hương, Vũ Ngọc Trì; nhất trí giới thiệu để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 5 lãnh đạo tái cử gồm: Nguyễn Lê Huy, Lê Quang Hòa, Nguyễn Hùng Nam, Phạm Văn Nghiêm, Lại Văn Hoàn.

Trước đó, chiều 6/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phạm Quang Ngọc (sinh năm 1973, quê tỉnh Ninh Bình) có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ngành Chăn nuôi, Thạc sĩ Khoa học môi trường, Cử nhân Sinh học. Ông Ngọc từng giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình. Tháng 11/2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Ngọc được HĐND tỉnh Hưng Yên bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026. Đến 22/1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Ngọc được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.